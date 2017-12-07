Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
На лице американца выросли грибы
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год
Москвичам рассказали, где продают самые дешевые вторички
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Порошенко о Саакашвили: в Москве не жалеют сил
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
17:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

В сочинском ТРЦ «МореМолл» 7 декабря открылся Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

Посол ЧМ-2018 от Сочи Сергей Метревели, сын известного форварда Славы Метревели, вручил первый паспорт болельщика сочинцу Никите Колотовкину — игроку ФК «Любитель».

Гостей церемонии угостили футбольной панакотой — желейным полем с мячом из суфле.

«К 1 марта, когда будет окончательно решено, какая сборная где базируется, в крае будут готовы базы для участников чемпионата. У нас их по две в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Сочи», — сообщил журналистам первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Центры выдачи FAN ID открылись одновременно в пяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде.

На церемонии открытия напомнили, что паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, созданной для чемпионата мира. FAN ID необходим всем зрителям, купившим входной билет на матчи мундиаля. Обязательное условие для получения паспорта болельщика — наличие билета на соревнования или документа, дающего право на получение билета.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 1 декабря состоялась финальная жеребьевка, в результате которой определились составы групп и стадионы, на которых сыграют команды. 5 декабря стартовал второй этап продажи билетов на матчи чемпионата мира.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как в Сочи киви собирают. Фоторепортаж
Как выглядит головной офис компании «Магнит»
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
Кремль прокомментировал заявление Трампа по Иерусалиму
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Бывшей жене Джигарханяна предъявлено обвинение
Эксперты: россияне рискуют остаться без качественных лекарств
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
Почему люди все ещё покупают квартиры за наличные
Спорт
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь