В Сочи открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Посол ЧМ-2018 от Сочи Сергей Метревели, сын известного форварда Славы Метревели, вручил первый паспорт болельщика сочинцу Никите Колотовкину — игроку ФК «Любитель».

Гостей церемонии угостили футбольной панакотой — желейным полем с мячом из суфле.

«К 1 марта, когда будет окончательно решено, какая сборная где базируется, в крае будут готовы базы для участников чемпионата. У нас их по две в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Сочи», — сообщил журналистам первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Центры выдачи FAN ID открылись одновременно в пяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде.

На церемонии открытия напомнили, что паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, созданной для чемпионата мира. FAN ID необходим всем зрителям, купившим входной билет на матчи мундиаля. Обязательное условие для получения паспорта болельщика — наличие билета на соревнования или документа, дающего право на получение билета.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи.