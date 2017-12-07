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17:06 (мск), источник: Югополис

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола на Кубани

Стала известна стоимость новогоднего стола в разных регионах России.

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России в 2017 году для семьи из четырех человек выросла на 300 рублей — до 6,1 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом (в прошлом году россияне тратили на застолье 5,8 тыс. руб.). Об этом говорится в сообщении Росстата, поступившем в редакцию «Югополиса».

Согласно данным ведомства, набор состоит из 29 пунктов. В него входят, в числе прочего, салаты сельдь под шубой и оливье, красная икра, рыба, мясо, вино, водка, коньяк, фрукты и овощи, конфеты, торты.

Жителям Чукотки (8,1 тыс. руб.), Ненецкого автономного округа (7,7 тыс. руб.) и Якутии (7,6 тыс. руб.) новогодний набор продуктов обойдется дороже всего. Самое дешевое застолье в России — в Калмыкии (4,4 тыс. руб.) и Чечне — 4,5 тыс. руб.

Краснодарский край расположился на 36-м месте рейтинга. Ведомство подсчитало, что застолье на Кубани обойдется в 5,9 тыс. руб.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами. В Краснодарском крае 12% работающих граждан получают зарплату ниже 10 000 рублей в месяц.

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