Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола на Кубани

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России в 2017 году для семьи из четырех человек выросла на 300 рублей — до 6,1 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом (в прошлом году россияне тратили на застолье 5,8 тыс. руб.). Об этом говорится в сообщении Росстата, поступившем в редакцию «Югополиса».

Согласно данным ведомства, набор состоит из 29 пунктов. В него входят, в числе прочего, салаты сельдь под шубой и оливье, красная икра, рыба, мясо, вино, водка, коньяк, фрукты и овощи, конфеты, торты.

Жителям Чукотки (8,1 тыс. руб.), Ненецкого автономного округа (7,7 тыс. руб.) и Якутии (7,6 тыс. руб.) новогодний набор продуктов обойдется дороже всего. Самое дешевое застолье в России — в Калмыкии (4,4 тыс. руб.) и Чечне — 4,5 тыс. руб.

Краснодарский край расположился на 36-м месте рейтинга. Ведомство подсчитало, что застолье на Кубани обойдется в 5,9 тыс. руб.