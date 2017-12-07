Госжилнадзор провел рейд в Кировском районе Волгограда

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Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области проводит работу по выявлению таких недобросовестных компаний. В четверг рейд прошел в Кировском районе Волгограда.

В ходе рейда специалисты осмотрели многоквартирные дома № 127А и № 131 по улице им. 64 Армии, которые комиссия Госжилнадзора инспектировала ранее.

— В сентябре Госжилнадзор совместно с представителями районной администрации проводили проверку подготовки данных домов к отопительному периоду 2017−18 годов. Конкретно в доме № 127А были выявлены ряд недостатков — отсутствие отопления и окон в подъездах, антисанитарное состояние территории, на многих этажах — а их 13, нет света, в том числе на пожарно-эвакуационном выходе, что является серьёзным нарушением — освещение здесь должно быть круглосуточным. Щиток на первом этаже не закрывается, провода внутри все в скрутках и не изолированы, что опять же является нарушением, кроме того, создает пожароопасную ситуацию, — рассказывает консультант жилищно-коммунального отдела администрация Кировского района Андрей Собакарь. — Как видим, к сожалению, по сегодняшний день все недостатки управляющей компанией ООО «ВЖКХ Волгоградской области» ликвидированы не были.

Жильцы многоквартирного дома устали ждать положительных изменений и 20 ноября этого года на общем собрании приняли решение о расторжении договора с нерадивой управляющей организацией. После включения дома в реестр в 2018 году под свое управление дом возьмет уже другая УК. Жители многоэтажки уже определили с новой управляющей компанией тарифы, конкретные виды работ и сроки их выполнения. Остается надеться, что эта организация будет выполнять свои обязательства более ответственно, чем предшествующая.

Практически так же ситуация обстоит и в доме № 131. Судя по всему, управляющую компанию, которая не желает выполнять возложенные на нее функции, ждет та же участь, что и ООО «ВЖКХ Волгоградской области».

Следующим пунктом рейда стал многострадальный посёлок Весёлая Балка в Кировском районе. Здесь уже другая история — несколько лет подряд жители микрорайона жалуются на текущие крыши, неубранные дворы, переполненные мусорные баки, холодные батареи зимой.

— Почти всеми домами в поселке управляла УК «ЖЭК», которая снискала уже недобрую славу в Волгограде. Лицензию организация получила в 2015 году. За это время она проявила себя крайне негативно — мы получили от жителей массу обращений и жалоб. На основании данных обращений Управлением жилищной инспекции проведено большое количество контрольно-надзорных мероприятий. В 100 процентах случаев доводы граждан были подтверждены, — сообщил начальник Управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда Александр Богомолов.

Только за 2017 год выявлено порядка 650 нарушений в отношении этой управляющей организации, и при всем при этом, она никаким образом не реагировала на выданные ей предписания надзорного органа по исправлению ситуации, за что систематически привлекалась к административной ответственности.

В итоге инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о лишении лицензии данной управляющей компании. Суд удовлетворил требование инспекции в полном объеме.

Отметим, что это уже 4-ая управляющая организация в Волгоградской области, в отношении которой суд принял решение о применении такой радикальной меры.

30 ноября таким же образом была лишена права на управление многоквартирными домами ООО УК «Волга-Комсервис».

— За время деятельности организации в связи с неоднократным привлечением к ответственности за неисполнение предписаний органов государственного жилищного надзора из реестра лицензий Волгоградской области были исключены сведения о 3 многоквартирных домах, что превысило установленный законодательством предел для аннулирования лицензий, — пояснил заместитель начальника Отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Алексей Говорун.

В настоящее время решение суда в отношении этих УК в законную силу не вступил и может быть обжалован. То есть история не закончена. И пока жильцы домов, где хозяйничали эти управляющие организации не определились со способом управления, в соответствии с требованием Жилищного Кодекса там остаются прежние «управленцы».

Напомним, Волгоградская область стала первой в России, где недобросовестные управляющие компании начали лишать лицензий. Так, в прошлом году лишились права работать на данном рынке услуг компании «МДМ — Комсервис» и «ПалласСтройДом».