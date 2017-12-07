Госжилнадзор провел рейд в Кировском районе Волгограда
В Волгограде с октября начался отопительный сезон, однако несмотря на то, что теплоснабжение города было подготовлена к работе в
В Волгограде с октября начался отопительный сезон, однако несмотря на то, что теплоснабжение города было подготовлена к работе в
Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области проводит работу по выявлению таких недобросовестных компаний. В четверг рейд прошел в Кировском районе Волгограда.
В ходе рейда специалисты осмотрели многоквартирные дома № 127А и № 131 по улице им. 64 Армии, которые комиссия Госжилнадзора инспектировала ранее.
— В сентябре Госжилнадзор совместно с представителями районной администрации проводили проверку подготовки данных домов к отопительному периоду 2017−18 годов. Конкретно в доме № 127А были выявлены ряд недостатков — отсутствие отопления и окон в подъездах, антисанитарное состояние территории, на многих этажах — а их 13, нет света, в том числе на
Жильцы многоквартирного дома устали ждать положительных изменений и 20 ноября этого года на общем собрании приняли решение о расторжении договора с нерадивой управляющей организацией. После включения дома в реестр в 2018 году под свое управление дом возьмет уже другая УК. Жители многоэтажки уже определили с новой управляющей компанией тарифы, конкретные виды работ и сроки их выполнения. Остается надеться, что эта организация будет выполнять свои обязательства более ответственно, чем предшествующая.
Следующим пунктом рейда стал многострадальный посёлок Весёлая Балка в Кировском районе. Здесь уже другая история — несколько лет подряд жители микрорайона жалуются на текущие крыши, неубранные дворы, переполненные мусорные баки, холодные батареи зимой.
— Почти всеми домами в поселке управляла УК «ЖЭК», которая снискала уже недобрую славу в Волгограде. Лицензию организация получила в 2015 году. За это время она проявила себя крайне негативно — мы получили от жителей массу обращений и жалоб. На основании данных обращений Управлением жилищной инспекции проведено большое количество
В итоге инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о лишении лицензии данной управляющей компании. Суд удовлетворил требование инспекции в полном объеме.
Отметим, что это уже 4-ая управляющая организация в Волгоградской области, в отношении которой суд принял решение о применении такой радикальной меры.
30 ноября таким же образом была лишена права на управление многоквартирными домами ООО УК «Волга-Комсервис».
— За время деятельности организации в связи с неоднократным привлечением к ответственности за неисполнение предписаний органов государственного жилищного надзора из реестра лицензий Волгоградской области были исключены сведения о 3 многоквартирных домах, что превысило установленный законодательством предел для аннулирования лицензий, — пояснил заместитель начальника Отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Алексей Говорун.
В настоящее время решение суда в отношении этих УК в законную силу не вступил и может быть обжалован. То есть история не закончена. И пока жильцы домов, где хозяйничали эти управляющие организации не определились со способом управления, в соответствии с требованием Жилищного Кодекса там остаются прежние «управленцы».
Напомним, Волгоградская область стала первой в России, где недобросовестные управляющие компании начали лишать лицензий. Так, в прошлом году лишились права работать на данном рынке услуг компании «МДМ — Комсервис» и «ПалласСтройДом».
Наведение порядка в сфере управления жилым фондом остается одним из приоритетных направлений работы областной администрации.