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17:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Знак «Дарящий себя» получили 7 воронежских доноров органов

Семь жителей Воронежской области получили почетный знак «Дарящий себя» в четверг, 7 декабря. Награждение доноров органов состоялось в рамках научно-практической конференции в областной клинической больнице № 1. Знаки и дипломы вручил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Всех обладателей знака «Дарящий себя» объединяет одно: они поделились с близкими почкой. При жизни человек может стать только донором почки, так как это парный орган, а также отдать часть печени и кишечника. В России прижизненное донорство допускается лишь между кровными родственниками. Донорами органов могут стать родители, бабушки, дедушки, тети, дяди, братья и сестры: троюродные и даже четвероюродные. Главное, чтобы у донора и реципиента были иммунологические совпадения.

Впервые знаки с гравировкой «Дарящему часть себя» вручили в Московском центре хирургии в 1997 году. В Воронежской области доноры получили подобные награды впервые.

— Этот знак мы ввели в честь ознаменования благородного поступка человека. Никаких льгот, кроме почета, знак не дает. Можно сказать: любой родитель, не раздумывая, отдаст свой орган, лишь бы его ребенок жил. Конечно, это так, но представьте, через что приходится проходить донору. Какой стресс он испытывает до операции, как восстанавливается после трансплантации. При этом донор еще должен найти силы ухаживать за тем, кому пересадили его почку. Поэтому знак «Дарящий себя» — признание подвига донора, — пояснил председатель Российского трансплантологического общества, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Первая в Воронежской области трансплантация почки от умершего человека была сделана в 1992 году. Почку от живого донора впервые в регионе трансплантировали в 2004 году. За 25 лет специалисты областной клинической больницы № 1 провели 182 трансплантации почки.

— В очереди на трансплантацию почки у нас сейчас 80 человек. Это и воронежцы, и жители соседних областей. Надо понимать, что это не живая очередь, где оперируют строго кто за кем в списке находится. Это так называемый лист ожидания, где последний может стать первым. Ведь трансплантация почки проводится по определенным показаниям и необходимым иммунологическим совпадениям, которые, к сожалению, от нас не зависят, — рассказал заведующий урологическим отделением по пересадке почки ВОКБ № 1 Вадим Платонов.

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