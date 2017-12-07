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17:52 (мск), источник: "Российская газета"

Петербургских врачей наградят за спасение пациента в Стокгольме

Врачи бригады «скорой помощи» из Петербурга, спасшие пациента в Стокгольме будут премированы, сообщила «РГ» менеджер по связям с общественностью коммерческой медицинской компании Петербурга Ольга Опимах.

«Наши медики ехали за пациентом по Стокгольму и их остановил местный житель. Он сообщил, что человеку на улице стало плохо. Врачи увидели, что с похожим прямо на улице случился эпилептический припадок. Они оказали ему необходимую помощь и дождались приезда своих шведских коллег, которым и передали пациента. А потом отправились дальше по маршруту. Конечно, руководство компании по достоинству оценит их поступок — бригаде выпишут премии», — пояснила Ольга Опимах.

Напомним, сегодня социальные сети опубликовали снимок, на котором российские медики оказывают помощь на стокгольмской улице. Рядом стоит машина «неотложки» с петербургскими номерами.

Чуть позже стало известно, что бригада «неотложной помощи» одной из коммерческих медицинских компаний Петербурга прибыла в Стокгольм по вызову страховой компании. Врачи должны были забрать россиянина, получившего травму в Швеции и доставить его в Россию. Но по дороге за пациентом выполнили свой врачебный долг, оказав помощь попавшему в беду местному жителю.

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