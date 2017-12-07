Петербургских врачей наградят за спасение пациента в Стокгольме

«Наши медики ехали за пациентом по Стокгольму и их остановил местный житель. Он сообщил, что человеку на улице стало плохо. Врачи увидели, что с похожим прямо на улице случился эпилептический припадок. Они оказали ему необходимую помощь и дождались приезда своих шведских коллег, которым и передали пациента. А потом отправились дальше по маршруту. Конечно, руководство компании по достоинству оценит их поступок — бригаде выпишут премии», — пояснила Ольга Опимах.