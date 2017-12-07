Аварийный дом в центре Воронежа снесут в 2018-м
А на этом месте возведут современную «копию».
А на этом месте возведут современную «копию».
В 2018-м может разрешиться ситуация вокруг скандально знаменитого
По очередному проекту, здание планируют снести в 2018-м и приступить к строительству на этом месте его современной копии. Проектировщики «Жилпроекта» сохранили исторический облик здания, чтобы не нарушать архитектурную целостность площади Ленина. В доме планируется шесть этажей и мансарда. Первый этаж собираются отдать под магазины и рестораны, на остальных расположатся квартиры.