Аварийный дом в центре Воронежа снесут в 2018-м

В 2018-м может разрешиться ситуация вокруг скандально знаменитого дома-убийцы на площади Ленина, 6. Чехарда со сносом здания (аварийность которого стала причиной смерти воронежца в 1996-м) длится с 2001 года. Дом переходил из одних рук в другие, проекты его реконструкции менялись.

По очередному проекту, здание планируют снести в 2018-м и приступить к строительству на этом месте его современной копии. Проектировщики «Жилпроекта» сохранили исторический облик здания, чтобы не нарушать архитектурную целостность площади Ленина. В доме планируется шесть этажей и мансарда. Первый этаж собираются отдать под магазины и рестораны, на остальных расположатся квартиры.