Жительница Санкт-Петербурга получила орден за борьбу с вирусом

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Петербургский врач получила орден за борьбу с вирусом Эбола в Африке, сообщает «Доктор Питер».

7 декабря в Петербурге главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова наградила врачей-эпидемиологов за борьбу с эпидемией лихорадки Эбола.

Заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Петербург) Ирина Лаврентьев — получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также ордена достались старшему научному сотруднику отдела диагностики инфекционных болезней Научно-исследовательского противочумного института «Микроб» (Саратов) Екатерине Найденовой.