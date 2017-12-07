Жительница Санкт-Петербурга получила орден за борьбу с вирусом
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получила Ирина Лаврентьева.
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получила Ирина Лаврентьева.
Петербургский врач получила орден за борьбу с вирусом Эбола в Африке, сообщает «Доктор Питер».
7 декабря в Петербурге главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова наградила
Заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Петербург) Ирина Лаврентьев — получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также ордена достались старшему научному сотруднику отдела диагностики инфекционных болезней
Почетный консул Гвинейской Республики в Петербурге и Ленобласти Сергей Гирдин, заявил, что ведет переговоры с руководством Гвинеи. Возможно, наши эскулапы получат и гвинейские награды.