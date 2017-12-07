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17:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Жительница Санкт-Петербурга получила орден за борьбу с вирусом

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получила Ирина Лаврентьева.

Источник: Аргументы и факты

Петербургский врач получила орден за борьбу с вирусом Эбола в Африке, сообщает «Доктор Питер».

7 декабря в Петербурге главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова наградила врачей-эпидемиологов за борьбу с эпидемией лихорадки Эбола.

Заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Петербург) Ирина Лаврентьев — получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также ордена достались старшему научному сотруднику отдела диагностики инфекционных болезней Научно-исследовательского противочумного института «Микроб» (Саратов) Екатерине Найденовой.

Почетный консул Гвинейской Республики в Петербурге и Ленобласти Сергей Гирдин, заявил, что ведет переговоры с руководством Гвинеи. Возможно, наши эскулапы получат и гвинейские награды.

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