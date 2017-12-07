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17:40 (мск), источник: РИА Крым

В Росстате рассказали, во сколько в Крыму обойдется новогодний стол

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Республика Крым занимает 10-е место из 85-ти в рейтинге стоимости набора продовольственных товаров для новогоднего стола, рассчитанного на 4 человек. Рейтинг Росстат разместил на своем официальном сайте.

По данным ведомства, новогодний стол крымчанам обойдется в 6804 рубля. Этот показатель на 1378 рублей меньше максимального (Чукотский край) и на 3647 рублей больше минимального (Ингушетия). Севастополь с показателем 6027 рублей занял 29-е место.

Статистики подсчитали, что, в частности, за продукты для салата «Оливье» (из расчета на четырех человек) крымчане в этом году заплатят 359 рублей, то есть на 2% больше, чем в прошлом году, притом что его средняя стоимость по России составляет 153 рубля. По этому показателю РК заняла в рейтинге 11-е место.

Салат «Сельдь под шубой» (из расчета на четырех человек) по сравнению с прошлым годом подешевел на 8 рублей — в этом году его цена для крымчан составит 173 рубля при среднероссийской 153 рубля.

В Росстате отметили, что при составлении рейтинга учитывали стоимость таких продуктов, как куры, мясокопчености, деликатесные рыбы, рыбные консервы, сыр, масло, свежие огурцы и помидоры, лимоны, апельсины, минеральная вода, фруктовые соки, торты, шоколадные конфеты, хлеб, овощи, фрукты, колбаса, картофель, чай, икра лососевых рыб, водка, отечественные коньяк и шампанское.

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