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17:55 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже проверят организацию аукционов по размещению елочных базаров

В четверг, 7 декабря 2017 года, заместитель главы города Алексей Антиликаторов поручил провести служебную проверку.

Источник: Новости Воронежа

Предметом проверки станет соблюдение закона при проведении аукциона по организации елочных базаров в Воронеже. По словам чиновника, необходимо не допустить нарушения закона, при этом оставив жителям главный новогодний атрибут.

«Виновные будут наказаны, если проверка покажет нарушения, — отметил Алексей Антиликаторов. — А результаты аукционов аннулированы».

Отметим, вице-мэр подчеркнул, что искать будут не рядового сотрудника. Наказание понесут все, в том числе руководители.

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