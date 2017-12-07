В Воронеже проверят организацию аукционов по размещению елочных базаров

Источник: Новости Воронежа

Предметом проверки станет соблюдение закона при проведении аукциона по организации елочных базаров в Воронеже. По словам чиновника, необходимо не допустить нарушения закона, при этом оставив жителям главный новогодний атрибут.

«Виновные будут наказаны, если проверка покажет нарушения, — отметил Алексей Антиликаторов. — А результаты аукционов аннулированы».