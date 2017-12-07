Дорожные контракты полного цикла планируют внедрить в Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

По его словам, контракты полного цикла предусматривают ответственность подрядчика на всех этапах: от строительства дорог до их обслуживания. В этом случае фирма будет заинтересована в качестве работ изначально.

— Это инструмент, который будут использовать регионе, — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в 2017 году в Нижегородской области было отремонтировано более 211 километров дорог. Большая часть работ (140 километров) была выполнена в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России». Общий объем финансирования дорожных работ в этом году составил свыше 2,7 млрд рублей.