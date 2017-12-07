Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Холодный климат грозит раком
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Москвичам рассказали, где продают самые дешевые вторички
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Ольга Бузова получила музыкальную премию
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Дорожные контракты полного цикла планируют внедрить в Нижегородской области

Дорожные контракты полного цикла могут внедрить в Нижегородской области. Об этом 6 декабря заявил врио губернатора региона Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, контракты полного цикла предусматривают ответственность подрядчика на всех этапах: от строительства дорог до их обслуживания. В этом случае фирма будет заинтересована в качестве работ изначально.

— Это инструмент, который будут использовать регионе, — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в 2017 году в Нижегородской области было отремонтировано более 211 километров дорог. Большая часть работ (140 километров) была выполнена в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России». Общий объем финансирования дорожных работ в этом году составил свыше 2,7 млрд рублей.

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги России» рассчитан до 2025 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Самая далекая сверхмассивная черная дыра указала на пробелы в космологии
Как оплатят больничный, если заболеешь гриппом в 2017 году?
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
Кремль прокомментировал заявление Трампа по Иерусалиму
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Бывшей жене Джигарханяна предъявлено обвинение
Эксперты: россияне рискуют остаться без качественных лекарств
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
Почему люди все ещё покупают квартиры за наличные
Спорт
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь