Дорожные контракты полного цикла планируют внедрить в Нижегородской области
Дорожные контракты полного цикла могут внедрить в Нижегородской области. Об этом 6 декабря заявил врио губернатора региона Глеб Никитин.
Дорожные контракты полного цикла могут внедрить в Нижегородской области. Об этом 6 декабря заявил врио губернатора региона Глеб Никитин.
По его словам, контракты полного цикла предусматривают ответственность подрядчика на всех этапах: от строительства дорог до их обслуживания. В этом случае фирма будет заинтересована в качестве работ изначально.
— Это инструмент, который будут использовать регионе, — подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, в 2017 году в Нижегородской области было отремонтировано более 211 километров дорог. Большая часть работ (140 километров) была выполнена в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России». Общий объем финансирования дорожных работ в этом году составил свыше 2,7 млрд рублей.
Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги России» рассчитан до 2025 года.