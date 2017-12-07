В Дзержинске памятник Ленину причислят к объектам культурного наследия

В Дзержинске памятники Ленину и Маяковскому планируют внести в реестр объектов культурного наследия местного значения. На данный момент они занесены в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Об этом на заседании комитета по строительству, архитектуре и землепользованию городской думы Дзержинска сообщила заместитель главы администрации по социальной политике Валентина Сахарова.

На заседании депутаты Сергей Клейменов, Евгений Монахов, Борис Пухов, Алексей Сенин, Роман Трошин и председатель комитета Юрий Шахунц также обсудили и направили на комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике проект решения о внесении изменений в бюджет текущего года.

Так, члены комитета вновь напомнили о необходимости создания в МБУ «Градостроительство» подразделения для разработки проектов планировки городских территорий.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Андрея Дементьева, такая структура будет создана за счет выделенного на 2018 год финансирования. Юрий Шахунц посоветовал администрации обратить внимание на благоустройство города в целом и дворовых территорий.

Также депутаты вынесли на заседание городской Думы проект решения «Об установлении коэффициента индексации на 2018 год».

Отметим, что депутаты единогласно поддержали предложение своего коллеги Владислава Сивого, по мнению которого территорию около дома № 36 по проспекту Ленинского Комсомола необходимо перевести в категорию ОТОП.

В заключение заседания выступил депутат Алексей Сенин, который поднял вопрос о проведении общественных слушаний по проекту планировки территории в районе улицы Галкина. По его информации, не все жители получили информацию об общественных слушаниях по проекту, поэтому не смогли принять участие в них и высказать свои замечания. Как сообщил Андрей Дементьев, проект был согласован 1 декабря.