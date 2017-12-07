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18:01 (мск), источник: "Российская газета"

Заслуженных жителей Дона наградили орденом Платова

В преддверии Дня героев Отечества в Ростовской области состоялось чествование заслуженных жителей донского края. Глава региона Василий Голубев поздравил с праздником виновников торжества, среди которых были Герои России и Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. За многолетний добросовестный труд им были вручены ордена Атамана Платова.

— Этот праздник по-особому важен для России. Отвага и способность к жертвенному подвигу были и остаются важнейшим качеством национального характера народа России. Донская земля богата людьми, которые совершают подвиги. Порукой этому мужество наших ребят — наследников Великой Победы, — сказал губернатор Василий Голубев.

Он также отметил, что свыше девяти тысяч жителей Дона — участников боевых действий награждены государственными наградами. Удостоено звания Героя России — 46 человек, в том числе 33 — посмертно. А по числу призывников Ростовская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров России. Второй год подряд донской край удостаивается высшей оценки Минобороны РФ за организацию взаимодействия при решении задач в сфере обороны страны.

Кавалерами ордена Атамана Платова стали девять человек: Олег Козлов, Анатолий Сафронов, Василий Воронин, Евдокия Егорова, Геннадий Левченко, Зоя Назарова, Юрий Песков, Герман Иванов и Виталий Топольсков. Получая награду, бывший генеральный директор таганрогского завода «Красный котельщик» Геннадий Левченко отметил ее высокое значение и процитировал стихотворение поэта-фронтовика Алексея Недогонова.

— Нас учили, что из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд, и потому такие награды очень ценны и нужны. Особенно они необходимы молодым специалистам, которые сейчас работают на благо страны и Ростовской области, — сказал он и призвал не скупиться на поощрение тружеников.

Легендарный директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков сказал, что у ветеранов есть еще большой потенциал и они готовы работать на благо донской земли.

— Ростовская область не стоит на месте, потому что у нее есть такие люди, как вы и продолжатели вашего дела. Вы действительно отдали Отечеству и родной земле очень многое, являетесь примером, вдохновляете нас своими подвигами — ратными и трудовыми. Спасибо за то, что вы сделали для всех нас, — подчеркнул Василий Голубев.

Завершилась торжественная церемония праздничным концертом творческих коллективов.

Справка

Орден Атамана Платова утвержден ростовскими парламентариями в 2011 году. Им награждаются граждане России за мужество, верность и доблесть при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, за высокие достижения в деятельности, способствующей возрождению и сохранению исторических, культурных, духовных традиций, а также иной деятельности, способствующей развитию Ростовской области. Орден носится на правой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и СССР располагается ниже их.

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