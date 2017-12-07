Ярошук рассказал о памятниках, которые появятся в Калининграде

Источник: Клопс.ru

«Давно была идея установить на ул. Невского серьёзный монумент Александру Невскому, нашему небесному покровителю. Тем более, что на рядом стоит храм св. Александра Невского. Логично установить там памятник, который будет украшением города. Это будет красивейшая скульптура, которую делают меценаты, за что им большое спасибо,» — пояснил градоначальник.

Ярошук также отметил, что на площади Победы идут работы над памятником князю Владимиру. Его планируют установить возле храма Христа Спасителя.

«В его изготовлении там тоже помогает меценат Владимир Щербаков. Низкий поклон ему за то, что он взялся осуществить нашу совместную идею. И этот памятник тоже будет очень красивым и станет украшением нашего города», — сказал Ярошук.

На вопрос журналистов о том, участвует ли сам градоначальник в финансировании таких проектов, Ярошук скромно ответил: «Я много где участвую, но стараюсь об этом не говорить. Потому что хвастаться — это грех».