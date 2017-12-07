Милиционеры отсудили у блогера из Бобруйска в пользу хосписа $3 тыс
Деньги, которые обязан будет выплатить бобруйский блогер, перечислят на счет Могилевского детского хосписа.
Деньги, которые обязан будет выплатить бобруйский блогер, перечислят на счет Могилевского детского хосписа.
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Суд Бобруйского района и Бобруйска после рассмотрения иска сотрудников органов внутренних дел, поданного против бобруйского блогера Олега Желнова, вынес решение в пользу милиционеров — бобруйчанин должен будет выплатить 6 тысяч рублей морального ущерба, сообщили Sputnik в четверг в УВД Могилевского облисполкома.
Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации должностных лиц органов внутренних дел суд начал рассматривать 27 октября, истцами выступили первый замначальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев и командир 1-го взвода роты ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Евгений Сероштанов.
Иск подали
«Суд принял решение об удовлетворении требований истцов», — сказали в УВД.
По решению суда, с блогера в качестве возмещения морального вреда будет взыскано 6000 рублей, которые перечислят на счет Могилевского детского хосписа.
Желнов также будет обязан удалить видео со своего канала в течение трех дней со вступления решения суда в законную силу.
В УВД не уточнили, о каком именно видеоролике идет речь: на канал Желнова в настоящее время загружено более 400 видео.