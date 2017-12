Завтра сотни тысяч жителей Молдовы останутся без света

3.Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Atelierilor, Cantinei, Cartuşa, Durleşti, Nicolae Testemiţeanu, Ruhuleanca, Tineretului, Tineretului 8 str-la — parţial n intervalul de timp ntre 09:30 — 17:00



4.Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 59, Bulgară 35 — n intervalul de timp ntre 09:00 — 13:00

str. A. Puşkin 28, 28/1, 28/2, 30, Alexandru cel Bun 50, M. Eminescu 66, Mitr. Varlaam 2, 77, Ştefan cel Mare 134, 136, 138, 140, 9999 — n intervalul de timp ntre 09:00 — 17:00

str. Alexandru cel Bun 113, 117, 126, 144A, 146, 148, Columna 146, S.Lazo21, 21B, 25, 25/1, 27, 27A, 27/ 2 °F , 50, Sfatul Ţării 32, 34, 67/1 — n intervalul de timp ntre 09:30 — 17:00

str. Sf. Gheorghe 2−30, 3−13, 30/1, Sf. Petru 1, 15 — parţial n intervalul de timp ntre 09:00 — 17:00



5.Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Mircea cel Bătrn 22/5, 24/3 — n intervalul de timp ntre 09:00 — 13:00

str. Otovasca 20, 27, 27A, Uzinelor 19, 19A — n intervalul de timp ntre 13:30 — 17:00



6.Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii — parţial n intervalul de timp ntre 09:00 — 17:00



7.Chişinău, sectorul Rşcani:

str. Albişoara 80/4,Cahul5, 5/1, 7/1, 9/1, 11, 11A, Grădinilor 69 — n intervalul de timp ntre 13:00 — 17:00

str. Luncii 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, str-la Pietrăriei 13A, Calea Moşilor 15 — n intervalul de timp ntre 09:00 — 17:00

str. V. Badiu 4, 6, 8, 10, 22, Calea Orheiului 95, 97, Magda Isanos 14/1 — n intervalul de timp ntre 09:30 — 17:00



8.Chişinău, sectorul Rşcani, s. Goianul Nou:

str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri — parţial n intervalul de timp ntre 08:30 — 17:00

str. Gloriei, Goianul Nou, Creangă, Luceafărul, Pădurilor, Păcii, Tineretului — parţial n intervalul de timp ntre 08:45 — 16:45



9.Anenii Noi:

s.Bulboaca- parţial n intervalul de timp ntre 09:30 — 12:30

s.Roşcani- parţial n intervalul de timp ntre 09:30 — 17:00



10.Basarabeasca:

str. 24 August, 24 August Jd, Depoului Jd, Kirov Jd, Krasnoarmeiskaia Jd, Puteiskaia Jd, Serghei Lazo Jd, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski Jd, Verhnii Str-La Jd — parţial n intervalul de timp ntre 09:30 — 17:00



11.Cahul:

s. Iujnoe: str. 70 Let Octeabrea, Capitana Reabchina, Lenina, Molodejnaea, Vsocaea — parţial n intervalul de timp ntre 10:00 — 16:50

s.Burlacu- parţial n intervalul de timp ntre 08:30 — 17:00

s.Lebedenco- parţial n intervalul de timp ntre 14:00 — 15:00

s.Moscovei- parţial n intervalul de timp ntre 09:00 — 17:00



12.Cantemir:

s. Doina — parţial n intervalul de timp ntre 10:00 — 14:00

s.Tartaul- parţial n intervalul de timp ntre 09:00 — 17:00



13.Comrat (UtaGăgăuzia):

str. Alexandr Puşkin, Dimitrov, Dnestrovsk, Lenin, Moscova, Şueanţeva — parţial n intervalul de timp ntre 10:00 — 16:00

s. Beşghioz: str. 1 Mai, Lenina, Suvorova — parţial n intervalul de timp ntre 10:00 — 11:00

or. Ceadr-Lunga: str. Lenin — parţial n intervalul de timp ntre 09:00 — 16:00

or. Vulcăneşti: str. Energheticov, Lenin, Repina str-la, Repnina, Voronţova, Voroşilov, Voroşilov str-la — parţial n intervalul de timp ntre 14:00 — 15:00.