Водопады из краски: как рождаются сюрреалистические картины
Художник Томас Бланшар смешивает разноцветные краски с маслом и другими жидкостями в огромном чане, чтобы создавать фантастически красивые картины.
Художник Томас Бланшар смешивает разноцветные краски с маслом и другими жидкостями в огромном чане, чтобы создавать фантастически красивые картины.
Томас Бланшар рисует не так, как обычные художники. Вместо того, чтобы кропотливо наносить краску на холст с помощью кисти, он сбрасывает галлоны ярких красок в огромный резервуар, наполненный маслами и другими жидкостями. В результате получаются фантастически красивые и сюрреалистические «водопады цвета», каких никогда не увидишь в картинной галерее.
Myst — это последний из серии короткометражных фильмов художника, в котором безумие цвета сочетается с правильными геометрическими формами.