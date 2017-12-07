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18:08 (мск), источник: Популярная механика

Водопады из краски: как рождаются сюрреалистические картины

Художник Томас Бланшар смешивает разноцветные краски с маслом и другими жидкостями в огромном чане, чтобы создавать фантастически красивые картины.

Томас Бланшар рисует не так, как обычные художники. Вместо того, чтобы кропотливо наносить краску на холст с помощью кисти, он сбрасывает галлоны ярких красок в огромный резервуар, наполненный маслами и другими жидкостями. В результате получаются фантастически красивые и сюрреалистические «водопады цвета», каких никогда не увидишь в картинной галерее.

Myst — это последний из серии короткометражных фильмов художника, в котором безумие цвета сочетается с правильными геометрическими формами.

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