Водопады из краски: как рождаются сюрреалистические картины

Томас Бланшар рисует не так, как обычные художники. Вместо того, чтобы кропотливо наносить краску на холст с помощью кисти, он сбрасывает галлоны ярких красок в огромный резервуар, наполненный маслами и другими жидкостями. В результате получаются фантастически красивые и сюрреалистические «водопады цвета», каких никогда не увидишь в картинной галерее.