Статистики посчитали стоимость новогоднего стола в Воронежской области
Стоимость новогоднего стола в расчёте на семью из четырёх человек в Воронежской области составит чуть более 5,5 тыс. рублей, сообщила
Стоимость новогоднего стола в расчёте на семью из четырёх человек в Воронежской области составит чуть более 5,5 тыс. рублей, сообщила
Статистики предположили, что у россиян должны быть на новогоднем столе говядина и кура, оливье и сельдь под шубой, сырокопчёная колбаса и мясокопчёности, икра и консервы, картофель, свежие овощи и фрукты, вино, соки и чай, конфеты и торт, шампанское и коньяк.