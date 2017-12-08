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08:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Статистики посчитали стоимость новогоднего стола в Воронежской области

Стоимость новогоднего стола в расчёте на семью из четырёх человек в Воронежской области составит чуть более 5,5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Росстата в четверг, 7 декабря. За год продукты в регионе подорожали на 3,5%.

Источник: РИА "Новости"

Статистики предположили, что у россиян должны быть на новогоднем столе говядина и кура, оливье и сельдь под шубой, сырокопчёная колбаса и мясокопчёности, икра и консервы, картофель, свежие овощи и фрукты, вино, соки и чай, конфеты и торт, шампанское и коньяк.

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