Статистики посчитали стоимость новогоднего стола в Воронежской области

Статистики предположили, что у россиян должны быть на новогоднем столе говядина и кура, оливье и сельдь под шубой, сырокопчёная колбаса и мясокопчёности, икра и консервы, картофель, свежие овощи и фрукты, вино, соки и чай, конфеты и торт, шампанское и коньяк.