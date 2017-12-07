Рыбак: меня звали представлять Беларусь на «Евровидении»
Музыкант заявил, что ему «предлагали миллионы» за то, чтобы представить республики на шоу.
Музыкант заявил, что ему «предлагали миллионы» за то, чтобы представить республики на шоу.
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Певец, победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак заявил о том, что его звали представить Беларусь на конкурсе «Евровидение-2018», соответствующее заявление он сделал норвежскому порталу VG.
Александр Рыбак — певец белорусского происхождения, с детства живущий в Норвегии. Он представлял страну фьордов на «Евровидении-2009» с песней Fairytale, которая принесла ему победу с рекордным количеством очков от телезрителей.
«Есть продюсерская компания, которая предложила мне миллионы за то, чтобы я представил Беларусь на следующем “Евровидении”, но я бы предпочел сделать это бесплатно для Норвегии», — заявил Рыбак.
Вскоре Рыбак планирует принять участие в национальном отборе Норвегии, однако об окончательном решении, прорываться ли на «Евровидение-2018», певец не заявил.
Несколько лет назад Рыбак пытался выступить в роли продюсера в Беларуси и участвовал в отборе на «Евровидение» с группой «Милки», однако коллектив дальше национального отбора не прошел. Сам Рыбак после этого открыто заявил о своей обиде на республику и зарекся принимать участие в белорусском
Сейчас продолжается прием заявок на национальный отбор «Евровидение-2018». СМИ уже сообщали о возможном участии в отборе «протеже» ряда российских продюсеров — Филипа Киркорова, Виктора Дробыша и Иосифа Пригожина. Впрочем, до сих пор участие маститых продюсеров не подтверждено.