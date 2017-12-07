Рыбак: меня звали представлять Беларусь на «Евровидении»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Певец, победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак заявил о том, что его звали представить Беларусь на конкурсе «Евровидение-2018», соответствующее заявление он сделал норвежскому порталу VG.

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Александр Рыбак — певец белорусского происхождения, с детства живущий в Норвегии. Он представлял страну фьордов на «Евровидении-2009» с песней Fairytale, которая принесла ему победу с рекордным количеством очков от телезрителей.

«Есть продюсерская компания, которая предложила мне миллионы за то, чтобы я представил Беларусь на следующем “Евровидении”, но я бы предпочел сделать это бесплатно для Норвегии», — заявил Рыбак.

Вскоре Рыбак планирует принять участие в национальном отборе Норвегии, однако об окончательном решении, прорываться ли на «Евровидение-2018», певец не заявил.

Несколько лет назад Рыбак пытался выступить в роли продюсера в Беларуси и участвовал в отборе на «Евровидение» с группой «Милки», однако коллектив дальше национального отбора не прошел. Сам Рыбак после этого открыто заявил о своей обиде на республику и зарекся принимать участие в белорусском шоу-бизнесе.