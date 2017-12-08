Лучшим врачам Нижегородской области вручили премию имени Королева

В этом году за достижение высоких результатов во врачебной деятельности и за существенный вклад в развитие здравоохранения региона были отмечены сердечно-сосудистые хирурги «Специализированной кардиохирургической клинической больницы» Ольга Широкова и Михаил Широков, а также заведующая ревматологического отделения, врач-ревматолог «Городской клинической больницы № 5 Нижнего Новгорода» Нона Надирова.

— Я от всей души поздравляю лауреатов премии Королева этого года, — сказал и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский. — Без преувеличения можно сказать, что каждый из них является гордостью нижегородской медицины. Год завершается: мы выходим на показатель в 22,5 тысячи случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, что на тысячу случаев больше по сравнению с 2016 годом.