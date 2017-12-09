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05:31 (мск), источник: Ведомости

Как изменились цены на популярные подарки к Новому году

Росстат сравнил среднюю стоимость товаров в ноябре 2017 и 2016 года.

Источник: Josh Felise/CC0

Росстат опубликовал отчет, в котором сравнил среднюю стоимость популярных потребительских товаров, которые россияне чаще всего выбирают как подарки к Новому году. За год, с ноября 2016 по ноябрь 2017 г., сильнее всего (+4,91%) подорожали книги. Среднюю стоимость одной книги Росстат оценивает в 310,91 руб.

Источник: Ведомости

Чуть меньше изменилась стоимость туалетной воды, она подорожала на 4,1%. Флакон объемом 100 мл в разных регионах России продается в среднем за 1720,27 руб.

Источник: Ведомости

Замыкают тройку самых подорожавших продуктов кастрюли. По данным Росстата, теперь они обходятся в 723, с ноября 2016 по ноябрь 2017 г., что на 3,93% дороже.

Источник: Ведомости

Росстат приводит сравнительную стоимость девяти подарков. Единственный подешевевший товар из попавших в обзор — смартфоны. Их цена за год упала на 5,53% до 8989,97 руб.

Источник: Alexas Fotos/CC0

Стоимость мягких игрушек выросла на 3,87% и сейчас составляет 523,76 руб.

Источник: ASasch/CC0

Почти так же (+3,59%) изменилась цена на полотенца. Небольшое полотенце для личного пользования, по данным Росстата, стоит 300,97 руб.

Источник: Ведомости

Тушь для ресниц сейчас можно купить за 455, с ноября 2016 по ноябрь 2017 г., это на 2,02%дороже, чем в ноябре прошлого года.

Источник: Ведомости

Меньше всего подорожали коньяк и шоколад. Литровая бутылка коньяка стоит 1302, с ноября 2016 по ноябрь 2017 г., плюс 1,66% к цене прошлого года.

Источник: TanteTati/CC0

Стоимость шоколада выросла на 1,12% до 835,04 руб. за килограмм.

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