Чем нас лечат: шампуни от перхоти

Что такое перхоть

Для тех, кто страдает от перхоти, зима — период не только снежных хлопьев. В холодное время года кожа головы таких людей начинает шелушиться сильнее. Перхоть — это не совсем болезнь, а скорее состояние кожи. Как и подростковые прыщи, о которых мы уже рассказывали в статье про средство против этой напасти Зинерит, она нечасто бывает связана с угрозой для здоровья. Однако перхоть, согласно исследованию Университета Майами, знакома каждому второму человеку и для многих становится серьезной проблемой.

Что прячется за словом «перхоть», знает почти каждый: волосистая часть головы покрывается белыми «хлопьями». Так выглядят слущившиеся частички отмершей кожи. Сама кожа может чесаться, но без воспаления, покраснения или сильного раздражения. Если же эти признаки тоже присутствуют, состояние переходит в себорейный дерматит, для которого уже нужно более серьезное лечение. Впрочем, вылечить до конца его все равно не получится: вероятность, что проблема вернется, остается всегда, но можно избавиться от неприятных симптомов.

Причины перхоти комплексные: ясно, что в проблеме виноваты и внешние факторы (хотя просто из-за недостаточной гигиены она не образуется), и генетическая предрасположенность. Появляется она чаще всего в период полового созревания, достигает пика в начале третьей десятка лет жизни, а после 50 лет обычно сходит на нет или становится менее заметной. Такой пик связан с изменениями в работе сальных желез: именно в подростковом возрасте, из-за пресловутых гормональных перестроек организма меняется секреция кожного сала, и кожа становится более жирной (а иногда, наоборот, слишком сухой).

Кожное сало состоит из смеси различных веществ — триглицеридов, скваленов, восковых и холестериновых эфиров. Они могут быть пищей для бактерий и грибков, которые и в норме присутствуют на коже, но становятся опасны только когда наш организм перестает контролировать их рост, например, из-за ослабления иммунитета. Тогда нарушается баланс в микробном сообществе, и взявшие верх в этой борьбе могут «перейти на сторону зла».

Игра престолов на вашей голове

Разные микроорганизмы в этой мини-экосистеме и сами могут подавлять и стимулировать рост друг друга: например, побочным продуктом жизнедеятельности Propionibacterium acne могут быть свободные жирные кислоты, которые «подкармливают» других представителей сообщества. Но кроме этого бактерия может выделять и антибиотики, чтобы бороться с конкуренцией.

На картинке хорошо видно, что «ключевые игроки» на коже головы — это дрожжи рода Malassezia и бактерии Propionibacterium и Staphylococcus. Их присутствие традиционно связывают с перхотью. Эти бактерии и грибы прямо практически не влияют друг на друга, но их косвенные взаимодействия могут быть сильными. Согласно статье в журнале Scientific Reports, решением проблемы с перхотью может стать смещение баланса в вашем сообществе в пользу бактерий рода Staphylococcus.

А вот роль дрожжей Malassezia, которых часто называют причиной перхоти, оказалась более туманной. Хотя есть данные (они изложены в статьях специализированных журналов по дерматологии) о том, что их количество на коже головы людей с перхотью увеличено в полтора-два раза, дрожжи могут быть не причиной, а следствием этого состояния. Однако они перерабатывают триглицериды кожного сала, производя олеиновую кислоту. Исследования английских ученых показывают, что это вещество может проникать под верхний слой эпидермиса, заставляя клетки сильнее отслаиваться и стимулируя воспалительные процессы.

Победить первопричину перхоти и забыть о ней раз и навсегда сложно, но можно постараться хотя бы на некоторое время избавиться от этого неприятного состояния, нормализовать жирность кожи и победить чересчур размножившиеся бактерии или дрожжи. Часто используемые в борьбе с перхотью активные вещества — пиритион цинка, салициловая кислота, деготь, циклопирокс, дисульфид селена, другие соединения серы и кетоконазол. Против чего действует каждое из них и насколько они эффективны? Рассказываем по порядку.

Краска для заборов и сосновый деготь

Если шампунь обладает лечебными свойствами, производитель обязательно укажет это на упаковке. Обычно активный ингредиент указан на видном месте, а иногда он даже дает название шампуню. Пожалуй, самый известный компонент шампуней от перхоти — это пиритион цинка. Он оказался у всех на слуху после телевизионной рекламы Head&Shoulders (хотя создано это соединение еще в тридцатые годы, а в этой марке шампуней применяется с 1960-х). То, что пиритион цинка мешает мембранному транспорту в клетках грибов и подавляет размножение грибов и бактерий (но не убивает их), известно уже достаточно давно (статья у калифорнийских ученых об этом опубликована аж в 1978 году). Также он используется в красках для заборов и других наружных поверхностей, так как мешает грибкам и водорослям разрушать древесину и долго не разлагается под воздействием солнечных лучей.

Научная статья 1985 года сравнивает разную частоту мытья головы с пиритионом цинка. Каждому пациенту половину головы мыли шампунем с пиритионом цинка, а другую половину головы — шампунем-пустышкой. В итоге после трех, шести и девяти применений количество связанных с перхотью микроорганизмов на участках, которых мыли с пиритионом цинка, уменьшилось по сравнению с участками, обработанными шампунями с плацебо.

Двойное слепое контролируемое исследование на 620 участниках показывает, что биодоступная форма пиритиона цинка, которая лучше доставляется к фолликулам волос, помогает бороться с перхотью успешнее, чем комбинация цинка и другого антибактериального вещества — климбазола. Правда, в источниках финансирования указаны производители шампуней Head&Shoulders, что могло вызвать конфликт интересов. А вот авторы исследования, профинансированного производителями шампуней с климбазолом и пироктон-оламином, приходят к выводу, что такие составы одинаково эффективны.

Двойной слепой рандомизированный плацебо-контролируемый метод — способ клинического исследования лекарств, при котором испытуемые не посвящаются в важные детали проводимого исследования. «Двойной слепой» означает, что о том, кого чем лечат, не знают ни испытуемые, ни экспериментаторы, «рандомизированный» — что распределение по группам случайно, а плацебо используется для того, чтобы показать, что действие препарата не основано на самовнушении и что данное лекарство помогает лучше, чем таблетка без действующего вещества. Этот метод мешает субъективному искажению результатов. Иногда группе контроля дают другой препарат с уже доказанной эффективностью, а не плацебо, чтобы показать, что препарат не просто лечит лучше, чем ничего, но и превосходит аналоги.

Другой компонент шампуней от перхоти, который тоже используется не только для этой цели — сосновый деготь. За свои лечебные свойства и простоту в получении он даже включен Всемирной организацией здравоохранения в список важнейших и самых безопасных и экономически эффективных препаратов в качестве средства для борьбы с заболеваниями кожи (например, псориазом). В официальной медицине он применяется с начала XIX века, а в традиционной и того дольше. Однако по этой причине (и по причине его дешевизны) почти никто не видит смысла проводить дорогостоящие клинические испытания этого вещества. Тем более, это касается перхоти — не медицинской, а скорее косметической проблемы, средства для борьбы с которой оцениваются не так жестко, как лекарства в полном смысле этого слова. Поиск по базе медицинских статей PubMed выдает всего одно исследование дегтярных шампуней, проведенное на 60 пациентах производителями шампуней с пиритионом цинка.

Шампунь, который не стоит пить

Кетоконазол, впервые синтезированный в 1976 году, — одно из популярных веществ, активных в борьбе с грибковыми поражениями кожи. Оно разрушает клеточную стенку грибов, однако может нанести серьезный вред печени, если долго и систематически принимать его внутрь (например, в виде таблеток). Поэтому Европейское медицинское агентство не рекомендует использовать это лекарство для длительного приема внутрь и советует заменить его на менее токсичные соединения из группы триазолов — например, флюконазол и итраконазол. Однако в шампуне он не представляет такой опасности для печени (если, конечно, вы не решите его выпить).

Авторы двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, проведенного на 312 пациентах и опубликованного в 1995 году, показали, что лекарство эффективнее плацебо борется с себорейным дерматитом и перхотью и может предотвращать возвращение к этому состоянию. В другом исследовании гель с кетоконазолом, который использовался на протяжении четырех недель, тоже продемонстрировал свою эффективность. Правда, здесь пациентов было намного меньше — всего 44.

Еще в одном двойном слепом контролируемом исследовании кетоконазол проиграл пиритиону цинка в эффективности, когда две группы пациентов использовали эти шампуни по очереди. А вот в другом исследовании кетоконазол оказался равным по эффективности дисульфиду селена. Оба вещества превосходили плацебо, только кетоконазол, как оказалось, лучше переносился. Почти во всех перечисленных работах шампуни и гели с кетоконазолом содержат 2% действующего вещества.

Компоненты-аутсайдеры

Салициловая кислота, популярная в борьбе с прыщами, угрями и другими проблемами с кожей, часто применяется и в шампунях против перхоти. Но вот двойное слепое контролируемое исследование, подтверждающее ее эффективность в этом случае, нашлось только одно. Проведено оно всего на 48 пациентах. Салициловая кислота там использовалась не одна, а в комбинации с серой.

Другое вещество, которое вы можете встретить в средствах для лечения перхоти — циклопирокс. Как и салициловая кислота, он часто используется в борьбе с микроорганизмами, становящимися причиной прыщей и других кожных инфекций. Но вот исследование его эффективности против перхоти по сравнению с плацебо в PubMed тоже всего одно. Оно сравнивает действие шампуней с циклопироксом в разных концентрациях с плацебо на 203 пациентах, в результате авторы делают вывод, что циклопирокс наиболее эффективен в концентрации 1%.

Дисульфид селена показал свою эффективность в нескольких исследованиях. В одном из них он оказался таким же действенным, как циклопирокс. Это испытание было проведено на группе из 40 детей, его результаты опубликовали в 2010 году. Однако это вещество, применяемое с 1951 года, показало свою эффективность (по данным Всемирной организации здравоохранения) против грибков, вызывающих кожные заболевания, за что его тоже внесли в список важнейших препаратов с точки зрения ВОЗ.

Пробуйте разные варианты, следуя правилам

Шампуни с салициловой кислотой или циклопироксом могут снизить общую жирность кожи и помочь в борьбе с бактериями, но вот против перхоти их эффективность практически не изучена. Немного лучше проявил себя в исследованиях дисульфид селена. На относительно крупной выборке подтверждено действие шампуней с пиритионом цинка (1%), но исследования не были проведены независимо, и в целом их было не очень много. Деготь — очередной компонент «народных рецептов», который применяется очень давно и слишком дешев, чтобы тратить огромные деньги на его клинические испытания. Несмотря на это, его (как и дисульфид селена) считают эффективным, а уважаемые международные медицинские организации разрешают использовать для борьбы против болезней кожи. Кохрейновское же сотрудничество признает преимущество за кетоконазолом и циклопироксом (подробнее об этом можно почитать в обзоре этой организации), хотя и в борьбе против себорейного дерматита, а не против перхоти.

Применяя шампуни от перхоти, следуйте инструкциям на бутылочке, так как некоторым веществам нужно оставаться на волосах несколько минут, чтобы подействовать, однако и оставлять их дольше тоже не стоит, чтобы не вызвать раздражения. Не ждите мгновенного результата, потому что многим шампуням требуется несколько недель, чтобы улучшить состояние кожи головы. Но и не переусердствуйте, чтобы побочные эффекты от активного вещества не пересилили пользу от него.

Например, согласно исследованию ученых из Университета Аризоны пиритион цинка может вредить не только грибкам и бактериям, но и клеткам человеческой кожи. Поэтому постоянно применять лечебные шампуни не стоит, лучше ограничиться длительностью рекомендованного курса.

Если один шампунь не приносит результата, попробуйте чередовать два шампуня с разными активными ингредиентами. Шампуни с дегтем могут несколько обесцвечивать волосы и делать кожу головы более чувствительной к солнечному свету. Поэтому носите шляпу и старайтесь сидеть в тени, если пытаетесь бороться с перхотью в жаркую солнечную погоду.

Учитывая наиболее распространенные типы кожи, дерматологи советуют использовать разные стратегии борьбы с перхотью представителям разных рас. Афроамериканцам рекомендуют мыть голову раз в неделю шампунем от перхоти, а европеоидам и монголоидам советуют каждый день мыть голову обычным шампунем, заменяя его на шампунь от перхоти два раза в неделю. Если же перхоть не уходит после применения шампуней, или вы видите какие-то другие симптомы (например, воспаление кожи), стоит обратиться к дерматологу. Возможно, врач диагностирует у вас себорейный дерматит или экзему и назначит соответствующее лечение.