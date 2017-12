«Человек года» Time — люди, рассказавшие о домогательствах. Чей локоть на обложке журнала? Что там делает Тейлор Свифт? Почему нет мужчин?

Эшли Джадд — первая, кто прямо обвинил голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах (ее история была подробно рассказана в первом расследовании о Вайнштейне, вышедшем в The New York Times). Сьюзан Фаулер в феврале 2017 года рассказала о культуре харассмента в Uber (и о том, как руководство компании не реагировало на ее жалобы). Адама Айву после первых расследований о Вайнштейне организовала петицию We Said Enough с требованием прекратить харассмент женщин в политике. «Исабель Паскуаль» участвовала в демонстрации против харассмента в Лос-Анджелесе, где простые работницы поддержали кинозвезд: она стала жертвой сталкера у себя на родине, до сих пор боится мужчину и поэтому использует в издании псевдоним (при этом ее портрет находится на обложке журнала).