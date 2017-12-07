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21:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Скончался бывший глава администрации Бирского района и города Бирска Николай Васильевич Бобер

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня, 7 декабря на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший глава администрации Бирского района и города Бирска Республики Башкортостан Николай Васильевич Бобер.

Н. В. Бобер родился 1 августа 1947 года в д. Яблуновка Стерлитамакского района. После окончания средней школы продолжил учебу в Стерлитамакском филиале Уфимского нефтяного института. К трудовой деятельности приступил в 1966 году в Стерлитамакском монтажном управлении треста «Востокнефтезаводмонтаж», где работал слесарем-монтажником, мастером, начальником участка. С 1977 по 1984 годы трудился главным инженером, управляющим трестом «Бирскмежрайгаз». В 1984—1992 годах являлся заместителем председателя, председателем исполкома Бирского городского Совета народных депутатов. Избирался депутатом Палаты Представителей Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

С 1992 года по 2004 год занимал ответственный пост главы Администрации г. Бирска и Бирского района. За эти годы произошли позитивные перемены в экономической, социальной и культурной жизни города и района. Началось развитие малого бизнеса, сформировалась развитая инфраструктура. Особое внимание уделялось строительству жилья и объектов социального назначения. Под руководством Николая Васильевича Бирский район укрепился как один из ведущих в республике центров по производству сельскохозяйственной продукции.

За многолетнюю добросовестную и успешную работу Н. В. Бобер награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, Почетной грамотой Республики Башкортостан. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан».

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, премьер-министрПравительства РБ Рустэм Марданов, руководитель администрации Главы РБ Владимир Нагорный, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ильшат Фазрахманов и другие.

Прощание состоится 9 декабря в 12.00 часов по адресу: г. Бирск, ул. Соровского, 16.

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