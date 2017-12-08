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00:20 (мск), источник: Newtimes.kz

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В трех областях Казахстана в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 34% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Newtimes.kz

По данным синоптиков, днем 9, ночью 10 декабря в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки. 8—10 декабря ветер юго-западный, западный местами 15−20 м/с, днем 8-сутки 10 декабря порывы 23−28 м/с, сутки 9, ночью 10 декабря на юго-западе области 30 м/с и более.

В Таразе сутки 9, ночью 10 декабря ожидается ветер юго-западный, западный 15−20, порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Вероятность шторма 90−95%

В Костанайской области сутки 8 декабря ожидается ветер 15−20 м/с, местами метель, гололед.

В Южно-Казахстанской область ночью 8 декабря местами сохраняется туман, днем ожидается южный ветер 15−20 м/с.

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