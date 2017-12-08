В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В трех областях Казахстана в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В трех областях Казахстана в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, днем 9, ночью 10 декабря в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки.
В Таразе сутки 9, ночью 10 декабря ожидается ветер
В Костанайской области сутки 8 декабря ожидается ветер 15−20 м/с, местами метель, гололед.
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