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19:40 (мск), источник: Газета.Ру

Хакеры «слили» интим-фото рестлерши в сеть

Знаменитая девушка-рестлер Мария Канеллис стала жертвой кибер-преступников. Неизвестные хакеры похитили и выложили в сеть фотографии суперзвезды интимного характера. Ранее аналогичным актам мошенничества подверглись коллеги пострадавшей по профессии.

Знаменитая девушка-рестлер Мария Канеллис стала жертвой кибер-преступников. Неизвестные хакеры похитили и выложили в сеть фотографии суперзвезды интимного характера. Ранее аналогичным актам мошенничества подверглись коллеги пострадавшей по профессии.

Прославленная профессиональная девушка-рестлер, американская модель Мария Канеллис подверглась нападению интернет-хакеров. Мошенники похитили у звезды фотографии интимного содержания, и уже «слили» их на сайтах соответствующей направленности. Драматизма ситуации придает тот факт, что пострадавшая сейчас находится на шестом месяце беременности.

Предположительно, телефон Канеллис уже был взломан в начале текущего года.

Обнаженные снимки рестлера впервые появились в открытом доступе еще летом. Пока что остается неизвестным, каким именно способом хакеры добыли очередную порцию фото.

Не исключено, опубликованные откровенности были похищены «первым заходом», однако по каким-то причинам смиренно ждали своего часа.

35-летняя «героиня дня» получила известность благодаря выступлениям в организации World Wrestling Entertainment (WWE) под именем Мария. Участвовала в поединках с 2005 года, а в 2008-м ее изображение поместили на обложку журнала Playboy. Параллельно Канеллис развивала сольную карьеру певицы. Первый альбом выпустила в 2010-м.

В настоящий момент она действующий сотрудник американской федерации рестлинга Impact Wrestling.

Ей всегда хотелось стать той, на которую будут равняться другие девушки. Хотя поначалу Канеллис отыгрывала в WWE роль «глупой блондинки».

Ее техника рестлера планомерно улучшалась, и достаточно быстро Марии представился шанс сразиться за один из чемпионских титулов. Общеизвестно, что появление Канеллис неизменно доставляло радость зрителям. Тем более, она выходила на бои в нижнем белье и часто выступала объектом сексуального интереса рестлеров-мужчин. В 2009-м Мария стала лауреатом номинации «Дива года».

В 2005—2007 годах Канеллис встречалась с бойцом ММА и рестлером СМ Панком. Пара рассталась после ухода партнера в другой промоушен. Осенью 2014-го Мария поженилась на другом коллеге по профессии Майке Беннетте: их роман к тому времени длился уже практически три года.

В свободное время разносторонне развитая девушка работает над дизайном одежды и занимается благотворительностью.

Канеллис — не первая представительница профессионального рестлинга, ставшая жертвой сетевых жуликов. Ранее аналогичным образом пострадали признанные звезды шоу Даниелле Муане, многократная чемпионка из Великобритании Сэрайя Джейд Бэвис, выступающая под псевдонимом Пейдж, а также Селесте Бонин.

Правда, в случае с последней хакеры выставили на всеобщее обозрение интимные фото… 10-летней давности. Пик ее славы действительно пришелся на вторую половину 2000-х. В 2007 году спортсменка вошла в пятерку лучших на Musclemania Superbody, а в 2008-м стала «Мисс Ноябрь» в календаре Hardfitness Calendar и заняла 16-е место на Junior Nationals.

В марте неизвестные злоумышленники вывалили в интернет фото- и видеоматериалы сексуального характера с участием Пейдж.
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чили возможность лицезреть чемпионку во время занятия сексом с двумя известными рестлерами одновременно, а также полюбовались ее селфи в ванной комнате.

Между похищением контента и его публикацией тогда не прошло и суток.

Заканчивающийся год вообще оказался не слишком радужным для женщин в рестлинге. В феврале ушла из жизни легендарная профи Николь Басс. 52-летнюю спортсменку сразил инсульт, с подозрением на который она была госпитализирована за несколько дней до своей кончины.

В 1990-х Басс имела определенный успех на состязаниях по бодибилдингу. Выигрывала турнира регионального и национального уровня, пользовалась успехом среди болельщиков.

В 1997—2000 годах она снялась в семи кинофильмах, в основном в ролях доминирующей женщины. Хватало в жизни Басс и приводов в полицию.

Так, в 2000-м она привлекалась к ответственности за укус блюстителя закона за палец, когда он пытался пресечь потасовку Николь с прохожим. Пять лет спустя девушку отправили в психиатрическую лечебницу за избиение собственного супруга в пьяном виде. Еще через десять лет Басс арестовывалась за попытку кражи товаров из магазина на сумму свыше $1200.

Добавим, что ее муж Боб Фукс умер в мае 2013 года в результате сердечного приступа.

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