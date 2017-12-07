Глобальное переподключение: Кишинев снова берет огромный заем

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Правительство утвердило вопрос о проведении переговоров по проекту контракта о финансировании Молдовы Европейским банком инвестиций касательно электроподключения между нашей страной и Румынией.

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Банк собирается предоставить Молдове заем на 80 миллионов евро, которые направят на создание электростанции в Вулканештах и линии электропередач напряжением в 400 киловатт между Вулканештами и Кишиневом.

Считается, что после воплощения этого замысла стоимость электроэнергии для жителей Молдовы уменьшится.