Глобальное переподключение: Кишинев снова берет огромный заем
Правительство Молдовы одолжит у Европейского банка инвестиций деньги на новый энергетический проект.
Правительство Молдовы одолжит у Европейского банка инвестиций деньги на новый энергетический проект.
КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Правительство утвердило вопрос о проведении переговоров по проекту контракта о финансировании Молдовы Европейским банком инвестиций касательно электроподключения между нашей страной и Румынией.
Банк собирается предоставить Молдове заем на 80 миллионов евро, которые направят на создание электростанции в Вулканештах и линии электропередач напряжением в 400 киловатт между Вулканештами и Кишиневом.
Считается, что после воплощения этого замысла стоимость электроэнергии для жителей Молдовы уменьшится.
Общая стоимость проекта — 270 миллионов евро, сообщает