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7 декабря, источник: Sputnik.md

Глобальное переподключение: Кишинев снова берет огромный заем

Правительство Молдовы одолжит у Европейского банка инвестиций деньги на новый энергетический проект.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Правительство утвердило вопрос о проведении переговоров по проекту контракта о финансировании Молдовы Европейским банком инвестиций касательно электроподключения между нашей страной и Румынией.

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Банк собирается предоставить Молдове заем на 80 миллионов евро, которые направят на создание электростанции в Вулканештах и линии электропередач напряжением в 400 киловатт между Вулканештами и Кишиневом.

Считается, что после воплощения этого замысла стоимость электроэнергии для жителей Молдовы уменьшится.

Общая стоимость проекта — 270 миллионов евро, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

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