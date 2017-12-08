В Воронеж приедет Борис Березовский

11 и 12 декабря в филармонии вместе с Воронежским симфоническим оркестром выступит Борис Березовский. Талант всемирно известного пианиста несколько лет назад покорл воронежцев на Платоновском фестивале. Яркий звук, мощная подача и вместе с тем тончайшие нюансы, удивительное пианиссимо — в этом состоит неповторимый стиль Березовского. Пианист считает себя мультикультурным человеком и уделяет особое внимание фольклорному искусству разных стран. Он придумал и организовал фестиваль «Музыка Земли», который знакомит слушателей с мировым фольклором и объединяет этническую и академическую музыку. Кстати, в этом году на фестивале награду взял ансамбль «Время» из Новоусманского района.