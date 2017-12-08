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08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеж приедет Борис Березовский

Всемирно известный пианист даст два концерта, а гонорар перечислит в фонд поддержки талантливых детей.

11 и 12 декабря в филармонии вместе с Воронежским симфоническим оркестром выступит Борис Березовский. Талант всемирно известного пианиста несколько лет назад покорл воронежцев на Платоновском фестивале. Яркий звук, мощная подача и вместе с тем тончайшие нюансы, удивительное пианиссимо — в этом состоит неповторимый стиль Березовского. Пианист считает себя мультикультурным человеком и уделяет особое внимание фольклорному искусству разных стран. Он придумал и организовал фестиваль «Музыка Земли», который знакомит слушателей с мировым фольклором и объединяет этническую и академическую музыку. Кстати, в этом году на фестивале награду взял ансамбль «Время» из Новоусманского района.

Классическая программа, с которой в этот раз выступит перед воронежцами пианист, тоже несет отпечаток фольклорного искусства. Борис Березовский исполнит фортепианный концерт Арама Хачатуряна.

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