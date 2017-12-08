При Нижегородской консерватории появится Центральная музыкальная школа

Отмечается, что ЦМШ поможет привлечь абитуриентов из области и регионов страны. На базе школы планируется организовать интернат для детей, начиная с пятого класса. Ректор обратился с просьбой к министру культуры Владимиру Мединскому помочь с передачей здания бывшей фабрики «Маяк» для дальнейшего переоборудования в ЦМШ — объект федеральной собственности пребывает в заброшенном состоянии и не используется.
«Творческие конкурсы, которые мы проводим в Нижнем Новгороде, свидетельствуют о большом спросе на музыкальное образование в регионах, где нет консерваторий. Но у большинства абитуриентов нет возможности учиться в другом городе, поскольку нужно решать проблему проживания. Именно поэтому интернат при Центральной музыкальной школе даст приток людей из регионов», — полагает Фертельмейстер.
Мединский одобрил проект и обещал поддержку по вопросу передачи здания.
«Необходимо подготовить проект создания Центральной музыкальной школы, при этом прописать финансирование. Я считаю, что будет правильно, если у нас при каждой консерватории будут такие школы, особенно с интернатом. Это даст возможность обучаться талантливым детям из регионов. Я готов поддержать эту идею», — заверил глава Минкультуры.
ИА REGNUM напоминает, Нижегородская государственная консерватория была основана в 1946 году и является одним из ведущих музыкальных вузов страны. Ежегодно с 2009 года здесь проходят олимпиады для учащихся средних учебных заведений по направлениям: история и теория музыки, хоровое дирижирование. В консерватории обучаются около 700 студентов и 70 аспирантов и соискателей.
В разные годы ректорами учебного заведения были широко известные музыканты — музыкально-общественный деятель Александр Коган, пианист и музыковед Григорий Домбаев, композитор Аркадий Нестеров, хоровой дирижёр Лев Сивухин, с 1996 года ректором консерватории является композитор, дирижёр Эдуард Фертельмейстер. Однако в связи с истечение срока полномочий на посту главы вуза он в ближайшее время уходит в отставку, новым ректором может стать Юрий Гуревич. Кандидатура будет утверждена на одном из общих собраний профессорско-преподавательского состава предположительно в феврале 2018 года.