При Нижегородской консерватории появится Центральная музыкальная школа

Отмечается, что ЦМШ поможет привлечь абитуриентов из области и регионов страны. На базе школы планируется организовать интернат для детей, начиная с пятого класса. Ректор обратился с просьбой к министру культуры Владимиру Мединскому помочь с передачей здания бывшей фабрики «Маяк» для дальнейшего переоборудования в ЦМШ — объект федеральной собственности пребывает в заброшенном состоянии и не используется.

«Творческие конкурсы, которые мы проводим в Нижнем Новгороде, свидетельствуют о большом спросе на музыкальное образование в регионах, где нет консерваторий. Но у большинства абитуриентов нет возможности учиться в другом городе, поскольку нужно решать проблему проживания. Именно поэтому интернат при Центральной музыкальной школе даст приток людей из регионов», — полагает Фертельмейстер.

Мединский одобрил проект и обещал поддержку по вопросу передачи здания.

«Необходимо подготовить проект создания Центральной музыкальной школы, при этом прописать финансирование. Я считаю, что будет правильно, если у нас при каждой консерватории будут такие школы, особенно с интернатом. Это даст возможность обучаться талантливым детям из регионов. Я готов поддержать эту идею», — заверил глава Минкультуры.

ИА REGNUM напоминает, Нижегородская государственная консерватория была основана в 1946 году и является одним из ведущих музыкальных вузов страны. Ежегодно с 2009 года здесь проходят олимпиады для учащихся средних учебных заведений по направлениям: история и теория музыки, хоровое дирижирование. В консерватории обучаются около 700 студентов и 70 аспирантов и соискателей.