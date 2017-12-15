Дышите глубже. Как проверяют воздух в метро

Источник: Москва 24

Контрольная проверка

Воздух в метро оценивают по четырем ключевым параметрам. Это температура, влажность, наличие углекислого газа и пыли. Они прописаны в Санитарных правилах эксплуатации метрополитенов.

За нарушение СанПиНа полагаются крупные штрафы, объясняет ведущий инженер лаборатории микроклимата столичной подземки Иван Шуйский. По его словам, в 2017 году превышения CO2 в метро не фиксировалось ни разу.

За воздухом следят в автоматическом режиме с помощью датчиков, а также во время регулярных обходов специалисты лаборатории микроклимата. Температурные датчики установлены на большинстве станций метрополитена.

Датчики контроля за углекислым газом стоят на всех новых станциях метро. Трижды в месяц специалисты обходят станции во всем метрополитене и проверяют их на содержание углекислого газа. 6 декабря воздух проверили на станциях «ВДНХ» и «Ботанический сад».

Сегодняшняя проверка показала, что все параметры соответствуют санитарным правилам и нормам. Иван Шуйский Ведущий инженер лаборатории микроклимата московского метро

Измерения проводили две молодые девушки приборами, похожими на сотовые телефоны начала 1990-х годов. Спустя несколько минут приборы показали, что на станции «Ботанический сад» углекислый газ на уровне — 0,11% по объему, что соответствует норме.

Самая холодная и самая теплая линия метро

Вентиляция в столичном метрополитене принудительная. Воздух на станциях полностью меняется три раза за час. Вентиляционные установки перерабатывают более миллиарда кубометров воздуха в сутки. Это позволяет контролировать не только чистоту воздуха, но и его температуру.

Источник: Москва 24

Вентиляционные шахты метрополитена находятся не только на станциях, но и в перегонных тоннелях. У каждой шахты есть два режима работы: вытяжка и нагнетание. Зимой холодный воздух сперва попадает на перегон, а затем на станцию. По пути он нагревается за счет работы оборудования и движения поездов. Сделав свое дело, тепло выходит на поверхность.

Кольцевая линия — самая теплая в московском метро зимой. Она же самая прохладная летом. Метро — саморегулирующаяся система. Поступающий летом в подземку теплый воздух через отделку тоннеля постепенно прогревает грунты и сам тоннель.

Когда линия мелкого заложения, прогревание до тоннеля идет быстрее, и летом там становится жарко. Кольцевая линия — вся глубокого заложения, поэтому саморегулирование здесь работает лучше всего.

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Температура на станциях зависит не только от климата. На нее влияют и гидрогеологические условия. Ниже температура воздуха на тех станциях, где грунты обводнены и вода отводит избыточное тепло: Кольцевая, Калининская, Арбатско-Покровская и Каховская линии.

Опилки против пыли

Исходя из многолетнего опыта, уровень запыленности в метро не выходит за пределы 20−50% от ПДК в 0,5 мг/м3, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Пыль попадает из атмосферы с приточным воздухом, от пассажиров, поездов, истирания полов и лестниц.