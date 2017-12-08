В России разработают многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
РКК «Энергия» и
РКК «Энергия» и
Унификация с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской старт».
«В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени, как самой дорогой части носителя. По результатам будут приняты решения о продолжении работ», — рассказали «Известиям» в
Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку, как и Falcon 9 американской корпорации SpaceX, основанной Илоном Маском. Однако будут просчитаны и другие варианты, например, использование парашютов.
Как пояснил гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, главный фактор, который будут учитывать при разработке, — экономическая целесообразность создания многоразовой ракеты.
По его словам, необходимо определить стоимость подготовки ступеней после полета к следующим запускам, а также рассчитать грузоподъемность ракеты — для ее самостоятельной посадки в баках необходимо оставлять до 30% топлива.