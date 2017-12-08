В России разработают многоразовую ракету в ответ на Falcon 9

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Унификация с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской старт».

«В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени, как самой дорогой части носителя. По результатам будут приняты решения о продолжении работ», — рассказали «Известиям» в пресс-службе РКК «Энергия».

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку, как и Falcon 9 американской корпорации SpaceX, основанной Илоном Маском. Однако будут просчитаны и другие варианты, например, использование парашютов.

Как пояснил гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, главный фактор, который будут учитывать при разработке, — экономическая целесообразность создания многоразовой ракеты.