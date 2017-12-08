Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Холодный климат грозит раком
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
04:16 (мск), источник: Известия

В России разработают многоразовую ракету в ответ на Falcon 9

РКК «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс» начинают разработку многоразовой ракеты среднего класса, которая будет идти одновременно с созданием ее одноразовой версии. Она станет ответом на созданный в США носитель Falcon 9.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Унификация с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской старт».

«В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени, как самой дорогой части носителя. По результатам будут приняты решения о продолжении работ», — рассказали «Известиям» в пресс-службе РКК «Энергия».

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку, как и Falcon 9 американской корпорации SpaceX, основанной Илоном Маском. Однако будут просчитаны и другие варианты, например, использование парашютов.

Как пояснил гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, главный фактор, который будут учитывать при разработке, — экономическая целесообразность создания многоразовой ракеты.

По его словам, необходимо определить стоимость подготовки ступеней после полета к следующим запускам, а также рассчитать грузоподъемность ракеты — для ее самостоятельной посадки в баках необходимо оставлять до 30% топлива.

Прорыв SpaceX: космонавтика становится многоразовой
Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Продукты поделят на «здоровые» и не очень
Последнее слово за судом
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Бывшей жене Джигарханяна предъявлено обвинение
Суд передал недвижимость запрещенной в РФ секты государству
Почему люди все ещё покупают квартиры за наличные
Спорт
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса Петербургский клуб победил «Реал Сосьедад» и финишировал на первом месте в группе Лиги Европы
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь