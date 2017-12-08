Гипотезы и факты: король Артур мог родиться на территории Молдовы

Источник: Sputnik.md

Мировые бестселлеры, старинные легенды, мифы народов мира — все это мы читали или читаем, но редко когда задумывается, что страна, где мы живем, может иметь самое непосредственное отношение ко всем известным именам и событиям.

Миф о короле Артуре, легендарном правителе древних бриттов, он как революция: есть у него начало, но нет конца. И эта мысль навела меня на мысли, родившие весьма оригинальную версию. Правда, выстроена она на голых камнях, но все же…

Отгородились, как могли

Итак, по порядку. Несколько лет назад в Тараклии была обнаружена каменная плита с тамгой (опознавательным знаком) сарматского царя Фарзоя. Такие камни древние сарматы устанавливали в границе своих владений. Иными словами, по крайней мере, к северу от Тараклии простирались земли одного из могущественных правителей северного причерноморья второй половины первого века нашей эры.

Выходит, именно здесь, на территории Молдовы сарматы впервые встретились с римлянами, основавшими провинцию Дакия во втором веке и воздвигнувшими пограничный лимес, который сегодня называется Траяновыми валами.

Эти валы, возведенные на рубеже первого и второго веков, проходят по двум линиям. Первый — от Бендер и почти что по прямой до Прута, а далее — вниз до города Леова. Второй начинается у озера Сасык в Одесской области и заканчивается также в районе Леова. Видимо, римляне защищали таким образом от свободных гетов и их союзников сарматов территорию между самими валами и побережьем Черного моря — некоторое время часть территории южной Бессарабии входила в состав Империи, а в Тирасе (ныне Белгород Днестровский) даже чеканили римскую монету.

Возможно, именно за эти валы ездили римские эмиссары, чтобы нанять тяжеловооруженных сарматских конников на службу. Известно, что восьмитысячный отряд конницы языгов, европейских сарматов, в конце второго века по окончании кровопролитной войны с Империей и заключенным после миром был принят в римскую армию. Часть этих всадников отправилась служить в Британию. Таких было около 5,5 тысячи человек. Очевидно, что многие из них родились и жили в нашем Пруто-Днестровском междуречье.

Незваный гость хуже сакса

Присутствие сарматов на туманном Альбионе прослеживается вплоть до пятого века, в начале которого римляне покинули остров. Как известно, очень скоро Британия стала целью для многочисленных племен англов, саксов и ютов, прибывших с территории современной Дании.

Исследователи отмечают, что сперва захватчики брали вверх, но затем произошел перелом, после которого несколько десятилетий саксы не продвигались вглубь острова, оставаясь в своих поселениях на восточном побережье. Ученые приходят к выводу, что у бриттов появился единый лидер, остановивший нашествие. Чаще всего называют имя Артура, о котором есть ряд хоть и противоречивых, но ярких свидетельств поздних современников и представителей последующего поколения.

Те, кто знаком с царившей тогда в Британии ситуацией, в один голос скажут, что не вытянули бы местные жители, разучившиеся в большинстве своем меч держать в руках, безукоризненную победу над фактически профессиональными воинами, коими были англо-саксы.

В доспехах и на конях

Но очевидно, что одним профессионалам противопоставили других. Польский писатель Анджей Сапковский считает, что если Артур и существовал, то в деле сокрушения заморских гостей он удачно сделал ставку на мобильные тяжеловооруженные отряды. При том, что бритты сами по себе конными особо в те времена и не воевали.

Таковыми конниками и были сарматы — потомки тех, что вступили в римскую армию за триста лет до этих событий. Если их было на тот момент уже недостаточно, чтобы противостоять волнам настойчивых мигрантов, то они могли за короткое время набрать и обучить смельчаков из числа романо-кельтского населения бывшей провинции.

Не исключено, что и сам Артур являлся сарматом по происхождению. Ведь, когда римляне перестали быть хозяевами конникам с драконьими головами на штандартах, вероятнее всего, предводителей себе те стали выбирать из числа соплеменников.

Здесь укладывается все — и дракон как один из главных символов сарматов, а Артур согласно легендам носил прозвище «сын дракона»; и меч в камне, мифологема, не свойственная кельтам. А вот сарматам — свойственная, правда, несколько в ином виде. Древние всадники молились своему богу войны перед собственным мечом, вонзенным вертикально в землю.

Киношники не соврали

Кстати, не секрет, что именно вооружение сарматов было взято за образец для тяжеловооруженной конницы средневековой Европы. А сам сарматский отряд Артура мог лечь в основу образа рыцарей Круглого стола.

Эту версию, как могли, изложили сценаристы другого фильма о короле Артуре, снятого в 2004 году и до сих пор фигурирующего в публикациях о том, что Артур происходил из причерноморских степей, то есть был сарматом. Об этом любят много говорить и сторонники спорного родства сарматов и славян, утверждая, что король Артур был никем иным как праславянским князем. Мы не будем спорить с этой версией.