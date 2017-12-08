В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок
В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок для молодежи, аналогов которой нет на рынке труда российской столицы.
В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок для молодежи, аналогов которой нет на рынке труда российской столицы.
Как сообщает
Участниками программы стажировок в столичной мэрии за семь лет стали 540 человек. Большинство из них остались работать в городском правительстве либо планируют устроиться туда после окончания учебы в вузах, отмечается в сообщении.
Программа стажировок называется «Москва моими глазами» и подразумевает работу в отраслевых департаментах столичного правительства или территориальных органах власти.
Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку. Сделать это может любой студент последних курсов или выпускник с 2−3 годами опыта работы.