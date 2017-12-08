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03:43 (мск), источник: Известия

В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок

В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок для молодежи, аналогов которой нет на рынке труда российской столицы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба московского мэра и правительства, уникальность проекта в том, что талантливый молодой человек получает возможность выбирать работу из лучших предложений и самых масштабных проектов.

Участниками программы стажировок в столичной мэрии за семь лет стали 540 человек. Большинство из них остались работать в городском правительстве либо планируют устроиться туда после окончания учебы в вузах, отмечается в сообщении.

Программа стажировок называется «Москва моими глазами» и подразумевает работу в отраслевых департаментах столичного правительства или территориальных органах власти.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку. Сделать это может любой студент последних курсов или выпускник с 2−3 годами опыта работы.

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