В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба московского мэра и правительства, уникальность проекта в том, что талантливый молодой человек получает возможность выбирать работу из лучших предложений и самых масштабных проектов.

Участниками программы стажировок в столичной мэрии за семь лет стали 540 человек. Большинство из них остались работать в городском правительстве либо планируют устроиться туда после окончания учебы в вузах, отмечается в сообщении.

Программа стажировок называется «Москва моими глазами» и подразумевает работу в отраслевых департаментах столичного правительства или территориальных органах власти.