Папа римский хочет изменить слова в молитве «Отче наш»

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По мнению понтифика, исходя из перевода молитвы на английский и ряд других языков, можно подумать, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение. Папа римский Франциск

Папа Франциск напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит «не позволь нам поддаться искушению». В таком переводе, заметил понтифик, вся вина в искушении лежит на человеке.