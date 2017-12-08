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13:38 (мск), источник: РИА Новости

Папа римский хочет изменить слова в молитве «Отче наш»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Папа римский Франциск высказался за изменение молитвы «Отче наш». Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

По мнению понтифика, исходя из перевода молитвы на английский и ряд других языков, можно подумать, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение.
Папа римский Франциск

Папа Франциск напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит «не позволь нам поддаться искушению». В таком переводе, заметил понтифик, вся вина в искушении лежит на человеке.

Молитву «Отче наш», согласно Евангелию, дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На языке оригинала молитва утрачена, и самые древние из сохранившихся текстов с ней написаны на древнегреческом койне.

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