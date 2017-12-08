Рабочие фермы в Чулымском районе объявили голодовку из-за многомесячных долгов по зарплате

Источник: Вести - Новосибирск

20 человек — вот и весь коллектив фермы. На столе — бутылка воды. Еды нет и не будет, говорят алексеевцы, до тех пор, пока с ними не рассчитаются. Денег здесь не видели полгода, столько же не появлялся и хозяин-должник — руководитель общества «Агросезон». Судя по информации из открытых источников, это Юрий Дегтев.

Процветающее еще несколько лет назад сельхозпредприятие сегодня постепенно умирает. Стойла ветшают, скот гибнет, долги перед рабочими растут. Летом сотрудники фермы уже обращались в прокуратуру, тогда собственника разыскали и обязали рассчитаться. Но слово Юрий Дегтев так и не сдержал, а просто исчез.

Илья Липатов, прокурор Чулымского района: «Вызывали мы и повестками, и привлекали правоохранительные органы для доставления. Он не появляется в районе уже несколько месяцев. Поэтому каких-то комментариев мы не получаем».

В районной администрации разводят руками — рады бы помочь, да не могут.

Александр Маутер, и. о. главы Чулымского района: «Они просто уходят от ответа. Обещают, но фактически ничего не делают. Или неуловимые… или неуязвимые… Решать вопрос с ним по выдаче заработной платы мы не можем. В бюджете это не заложено, он даже не числится здесь территориально. Самое важное, конечно, — там наши люди живут и страдают. Мы, понятно, за них переживаем, но кроме сопереживания реальную помощь мы оказать не можем».

Сегодня у «Агросезона» новый хозяин — теперь это фирма «Начало». Руководство компании уверяет — людей в беде не бросят. В качестве подтверждения выдают часть зарплаты за ноябрь.

Илья Панкратов, конкурсный управляющий: «Что касается той заработной платы, что была накоплена предыдущими хранителями… Смущает то, что до сих пор по ним нет уголовного дела. На сегодняшний день мы решаем вопрос так, как можем решить».

«Рассчитаемся за месяц. Долги бывшего руководителя брать на себя не будем». Юрий Дегтев сегодня скрывается, фирма его тоже пропала.

Татьяна Конради, корреспондент: «Никакого “Агросезона” по этому, указанному в официальных документах, адресу нет. Поисками владельца “Агросезона” теперь займутся правоохранительные органы».