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05:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден самый древний глаз

Международная группа ученых обнаружила окаменелые останки глаза, возраст которых составляет 530 миллионов лет. Статья, посвященная находке, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Источник: AP 2017
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Глаз принадлежал трилобиту — вымершему беспозвоночному существу, которое обитало в морях палеозойской эры (541−251 миллион лет назад). По своей структуре он напоминает сложные глаза насекомых: ученые выяснили, что орган представлял собой примитивную версию фасеточного глаза, состоящего из пучков светочувствительных клеток — омматидиев. Однако за 500 миллионов лет эти структуры мало изменились.

Окаменелость была частично стерта, что позволило исследователям изучить ее строение. В глазу трилобита находилось около 100 омматидиев. При этом отсутствовали наружные линзы (хрусталики), характерные для современных насекомых. Животное имело плохое зрение, однако могло разглядеть хищников и препятствия на своем пути.

По словам исследователей, этот окаменелый глаз является самым древним из тех, что можно найти, поскольку более ранние организмы не имели твердых оболочек, которые могли бы сохраниться.

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