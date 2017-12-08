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07:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Маршрут трамвая № 18 в Новосибирске изменят с 9 декабря

Пассажиру будут садиться в трамвай на остановке «Поселок Чемской», рассказали в муниципалитете.

Маршрут трамвая № 18 в Новосибирске изменят с 9 декабря, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 9 декабря меняется наименование трамвая № 18 — он будет носить название «Юго-Западный жилмассив — пос. Чемской». Соответственно, посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Поселок Чемской», на трамвайном разворотном кольце на ул. Петухова. Высадка пассажиров будет производиться на о. п. «Ул. Петухова» (на прежнем месте).

«Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — отметили в муниципалитете.

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