Маршрут трамвая № 18 в Новосибирске изменят с 9 декабря, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 9 декабря меняется наименование трамвая № 18 — он будет носить название «Юго-Западный жилмассив — пос. Чемской». Соответственно, посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Поселок Чемской», на трамвайном разворотном кольце на ул. Петухова. Высадка пассажиров будет производиться на о. п. «Ул. Петухова» (на прежнем месте).