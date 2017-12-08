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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Венесуэле появится семизвездочный отель

Отель Humboldt в столице Венесуэлы Каракасе первым в стране получит категорию «семь звезд».

Об этом в своем Twitter сообщил президент страны Николас Мадуро.

Он отметил, что внешний облик и внутреннее убранство отеля сохранятся и после того, как гостиница будет реконструирована и станет семизвездочной.

В ноябре прошлого года первый семизвездочный отель открылся в Китае. На строительство шанхайского Wanda Reign on the Bund ушло три года и 515 миллионов долларов. В номерном фонде отеля — 193 помещения, площадь самого большого из них составляет 288 квадратных метров. Цены варьируются от 438 долларов до 1,4 тысячи долларов за ночь.

В июле 2016 года первый в Грузии семизвездочный отель заработал в Тбилиси. Комплекс The Biltmore Hotel Tbilisi состоит из двух зданий, в одном из них ранее размещался Институт марксизма-ленинизма, построенный в 1930-х годах.

Максимально возможной категорией отеля считаются «пять звезд». Известно всего несколько люксовых гостиниц в мире, владельцы которых позиционируют их как шести- и семизвездочные. Подобные оценки не входят в официальную классификацию.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в нынешнем году составит 1640 процентов.

Год назад газета The Independent сообщала, что в Венесуэле из-за гиперинфляции магазины вынуждены принимать купюры на вес. Местные жители ходят за покупками с рюкзаками и сумками, наполненными наличными.

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