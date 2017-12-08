Аким Павлодарской области призвал девушек носить зимой шапки
Руководитель области считает, что нужно проводить больше мероприятий по профилактике здорового образа жизни.
Руководитель области считает, что нужно проводить больше мероприятий по профилактике здорового образа жизни.
АСТАНА, 8 дек — Sputnik. Глава Павлодарской области обеспокоен, что в зимнее время молодежь, особенно девушки, не носят головные уборы, сообщает Pavlodarnews.kz.
«Посмотрите, весь ноябрь было около пяти градусов мороза, а вся молодежь, особенно девочки, ходила без головных уборов, — сказал Булат Бакауов. — Надо объяснить им, что они — будущие мамы и если они не наденут шапки, то заболеют. Надо им объяснить, что дорого здоровье, а не модная шапка», — заявил глава региона на коллегии по вопросам здравоохранения.
По его словам, нужно проводить мероприятия по профилактике здорового образа жизни.
«Пока вы займетесь этим вопросом, настанут март и апрель. Нужно больше проводить мероприятий. Я вчера посмотрел, что 80 миллионов из бюджета выделено на здоровый образ жизни, это достаточно серьезная сумма», — сказал Бакауов.
Как сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья по Павлодарской области Ирина Сорокина, жители Павлодара также отказываются ставить прививки.
Речь идет об охотниках, ветеринарах и других специалистах. Они чаще других контактируют с животными и обязаны прививаться против бешенства. По ее словам, также нередки случаи отказов от прививок младенцев.