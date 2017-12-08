Аким Павлодарской области призвал девушек носить зимой шапки

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 дек — Sputnik. Глава Павлодарской области обеспокоен, что в зимнее время молодежь, особенно девушки, не носят головные уборы, сообщает Pavlodarnews.kz.

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«Посмотрите, весь ноябрь было около пяти градусов мороза, а вся молодежь, особенно девочки, ходила без головных уборов, — сказал Булат Бакауов. — Надо объяснить им, что они — будущие мамы и если они не наденут шапки, то заболеют. Надо им объяснить, что дорого здоровье, а не модная шапка», — заявил глава региона на коллегии по вопросам здравоохранения.

По его словам, нужно проводить мероприятия по профилактике здорового образа жизни.

«Пока вы займетесь этим вопросом, настанут март и апрель. Нужно больше проводить мероприятий. Я вчера посмотрел, что 80 миллионов из бюджета выделено на здоровый образ жизни, это достаточно серьезная сумма», — сказал Бакауов.

Как сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья по Павлодарской области Ирина Сорокина, жители Павлодара также отказываются ставить прививки.