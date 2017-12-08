Новосибирские спасатели оказали помощь 104-летней женщине, упавшей с кровати
Пожилая женщина не могла самостоятельно встать, но в медицинской помощи не нуждалась.
Пожилая женщина не могла самостоятельно встать, но в медицинской помощи не нуждалась.
В Новосибирске работники Муниципальной
В Дзержинском районе родственники запеспокоились за пожилого мужчину, который не открывал дверь. Оказалось, он просто крепко спал. В Кировском районе за закрытой балконной дверью оказалась женщина. Ей помогли вернутся в квартиру. В Железнодорожном районе 104-летняя женщина упала с кровати и самостоятельно не могла подняться. Спасатели подняли женщину и уложили в постель. Примечательно, что в медицинской помощи пожилая женщина не нуждалась.
— В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 051, 231−06−49, — комментируют в ведомстве МАСС.