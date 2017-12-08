Новосибирские спасатели оказали помощь 104-летней женщине, упавшей с кровати

В Новосибирске работники Муниципальной аварийно-спасательной службы за прошедшие сутки выезжали на помощь к местным жителям четыре раза. В обеденное время спасатели оказали помощь пожарной части. В Октябрьском районе после тушения пожара необходимо было разобрать строительные конструкции. Работы по вскрытию полов для обеспечения пролива выполнены.

В Дзержинском районе родственники запеспокоились за пожилого мужчину, который не открывал дверь. Оказалось, он просто крепко спал. В Кировском районе за закрытой балконной дверью оказалась женщина. Ей помогли вернутся в квартиру. В Железнодорожном районе 104-летняя женщина упала с кровати и самостоятельно не могла подняться. Спасатели подняли женщину и уложили в постель. Примечательно, что в медицинской помощи пожилая женщина не нуждалась.