На выходных по Омску будут гулять метели

Холодная и бесснежная рабочая неделя сменится настоящими зимними выходными. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы обещает снег, метель и небольшое потепление.

Сегодня снег в Омской области не выпадет, а дневная температура достигнет −4…−9°.

В субботу, 9 декабря, ночь будет бесснежной и морозной: −5…−10°, при прояснении до -15°. Днём температура воздуха поднимется до −1…−6°. Местами пройдёт небольшой снег. Ожидаются метель и порывистый ветер до 18 м/с.