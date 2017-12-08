На выходных по Омску будут гулять метели
Наконец выпадет снег, и смягчатся ночные морозы.
Наконец выпадет снег, и смягчатся ночные морозы.
Холодная и бесснежная рабочая неделя сменится настоящими зимними выходными.
Сегодня снег в Омской области не выпадет, а дневная температура достигнет −4…−9°.
В субботу, 9 декабря, ночь будет бесснежной и морозной: −5…−10°, при прояснении до -15°. Днём температура воздуха поднимется до −1…−6°. Местами пройдёт небольшой снег. Ожидаются метель и порывистый ветер до 18 м/с.
По предварительным прогнозам, в воскресенье, 10 декабря, в регионе сохранятся снег и метель. Ночью ожидается −5…−10°, днём −2…−7°.