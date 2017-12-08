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07:41 (мск), источник: Om1.ru

На выходных по Омску будут гулять метели

Наконец выпадет снег, и смягчатся ночные морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 49% 762 мм рт. ст. 2 м/с

Холодная и бесснежная рабочая неделя сменится настоящими зимними выходными. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы обещает снег, метель и небольшое потепление.

Сегодня снег в Омской области не выпадет, а дневная температура достигнет −4…−9°.

В субботу, 9 декабря, ночь будет бесснежной и морозной: −5…−10°, при прояснении до -15°. Днём температура воздуха поднимется до −1…−6°. Местами пройдёт небольшой снег. Ожидаются метель и порывистый ветер до 18 м/с.

По предварительным прогнозам, в воскресенье, 10 декабря, в регионе сохранятся снег и метель. Ночью ожидается −5…−10°, днём −2…−7°.

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