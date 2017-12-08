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07:24 (мск), источник: Newtimes.kz

Стали известны имена стипендиатов программы «Болашак»

В список вошли 309 обладателей стипендии, всего за 24 года существования программы участниками стали тысячи казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Список обладателей стипендии «Болашак» опубликован на странице Bolashak scholarship administrator в соцсети.

Всего список состоит из 309 фамилий.

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Образовательная программа «Болашак» открыта по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1993 году. За эти годы гранты на обучение в зарубежных вузах получили несколько тыс казахстанцев.

Предельное количество стипендий на 2018 год будет составлять 555 мест.

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