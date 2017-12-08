Стали известны имена стипендиатов программы «Болашак»
В список вошли 309 обладателей стипендии, всего за 24 года существования программы участниками стали тысячи казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».
В список вошли 309 обладателей стипендии, всего за 24 года существования программы участниками стали тысячи казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».
Список обладателей стипендии «Болашак» опубликован на странице Bolashak scholarship administrator в соцсети.
Всего список состоит из 309 фамилий.
Образовательная программа «Болашак» открыта по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1993 году. За эти годы гранты на обучение в зарубежных вузах получили несколько тыс казахстанцев.
Предельное количество стипендий на 2018 год будет составлять 555 мест.