Погода 8 декабря: снегопады и метели

Источник: 365info.kz

Только на юге, севере и востоке сохранится погода без осадков. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях местами будут туман и гололед.

В Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами метель и гололед.



В Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается ветер до 20 м/с, местами туман.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +5.