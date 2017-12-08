Погода 8 декабря: снегопады и метели
В пятницу, 8 декабря, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
В пятницу, 8 декабря, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
Только на юге, севере и востоке сохранится погода без осадков. В
В Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами метель и гололед.
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В Алматы переменная облачность, без осадков, до +5.
В Астане переменная облачность, без осадков, до -4.