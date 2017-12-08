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07:21 (мск), источник: 365info.kz

Погода 8 декабря: снегопады и метели

В пятницу, 8 декабря, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 49% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: 365info.kz

Только на юге, севере и востоке сохранится погода без осадков. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях местами будут туман и гололед.

В Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами метель и гололед.

В Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается ветер до 20 м/с, местами туман.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +5.

В Астане переменная облачность, без осадков, до -4.

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