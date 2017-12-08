О преступной халатности пешеходов рассказали в ДВД Алматы

Источник: Tengrinews

Как отмечается, пешеходы — полноправные участники дорожного движения. Нарушение правил ими квалифицируется в соответствии со статьей 615 «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» КРКобАП.

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«Увы, не каждый осознает эту ответственность и допускает, можно сказать, преступную халатность, переходя, а то и перебегая проезжую часть в неустановленных для того местах. Тем более, что в условиях крупного мегаполиса, автомобильный трафик которого, с учетом иногороднего транспорта, почти достигает отметки “один миллион”, это большой риск и угроза. Особенно тревожит, когда взрослая часть нашего общества допускает правонарушения на глазах у своих детей, которые в силу своего осознания будут думать, что так положено и разрешимо, а значит, перенимать у своих родителей, близких эту крайне опасную привычку и будет делать точно так же. К сожалению, в практике такие случаи не единичны», — рассказал начальник МПС ДВД Алматы Жасулан Байкенов.

В полиции предупреждают, что ответственность за нарушения ПДД с каждым разом ужесточается.

«К сожалению, некоторые граждане игнорируют требования пункта 3 Правил дорожного движения, дорожные знаки, разметку и даже светофорные объекты, а также пешеходные конструкции, построенные специально для них. Заметим, что службами ДВД постоянно проводятся исследования причин и обстоятельств ДТП с наездами на пешеходов, в том числе детей, при помощи анализа статистических данных, проведения опросов, наблюдений, изучений очагов аварийности в местах наиболее плотных пешеходных потоков. По результатам чего в городе построено необходимое количестве надземных и подземных пешеходных переходов, обустроены светофорные объекты пешеходными вызывающими устройствами с режимом регулирования для поочередного пропуска, таймерами со звуковыми сигналами для слепых пешеходов и другое. И вы знаете, эта работа интенсивно продолжается», — отметил Байкенов.