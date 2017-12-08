Массовый SUP-парад во Владивостоке признан мировым рекордом

Владивосток, 8 декабря, PrimaMedia.

Грандиозный парад на SUP-досках, который прошел в акватории Амурского залива во Владивостоке 10 сентября 2017 года, был признан мировым рекордом. Тогда в море вышло 844 человека на досках, сообщили ИА PrimaMedia организаторы мероприятия.

Как рассказал инструктор по SUP и директор компании «Третья волна» Яков Улькин, ответ на заявку, поданную в международную организацию, ждали несколько месяцев, и недавно рекорд был подтвержден официально.

Предыдущий рекорд был установлен в Великобритании. Тогда в море на SUP-досках вышло 390 человек.