Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Холодный климат грозит раком
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Пенсионерам выделили дополнительные льготы - СМИ
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
СМИ: Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
СМИ: Гузеева рада победе внебрачного сына Мишулина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Лесные пожары в Калифорнии
10:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Массовый SUP-парад во Владивостоке признан мировым рекордом

Количество человек на досках, вышедших в море 10 сентября 2017 года, превысило 800 человек.

Владивосток, 8 декабря, PrimaMedia.

Грандиозный парад на SUP-досках, который прошел в акватории Амурского залива во Владивостоке 10 сентября 2017 года, был признан мировым рекордом. Тогда в море вышло 844 человека на досках, сообщили ИА PrimaMedia организаторы мероприятия.

Как рассказал инструктор по SUP и директор компании «Третья волна» Яков Улькин, ответ на заявку, поданную в международную организацию, ждали несколько месяцев, и недавно рекорд был подтвержден официально.

Предыдущий рекорд был установлен в Великобритании. Тогда в море на SUP-досках вышло 390 человек.

Справка: SUP-бординг — относительно молодое водное спортивное движение в России. Однако оно уже успело завоевать внимание бордеров всех возрастов. Аббревиатура SUP расшифровывается как Stand Up Paddle (с английского «гребля стоя»), а сапбординг является разновидностью серфинга. Современный «серфинг стоя» развивается очень быстрыми темпами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Операции по эндопротезированию суставов проводят россиянам в южнокорейской клинике
Найден подарок, который не уместится под ёлкой, но западет в душу каждой приморской леди
Названы кандидаты на роль главы предвыборного штаба Путина
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь