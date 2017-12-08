Массовый SUP-парад во Владивостоке признан мировым рекордом
Количество человек на досках, вышедших в море 10 сентября 2017 года, превысило 800 человек.
Количество человек на досках, вышедших в море 10 сентября 2017 года, превысило 800 человек.
Владивосток, 8 декабря, PrimaMedia.
Грандиозный парад на
Как рассказал инструктор по SUP и директор компании «Третья волна» Яков Улькин, ответ на заявку, поданную в международную организацию, ждали несколько месяцев, и недавно рекорд был подтвержден официально.
Предыдущий рекорд был установлен в Великобритании. Тогда в море на
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