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10:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В восьми московских парках организуют катание на упряжках

Горожане смогут покататься на нартах и санях, запряженных хаски, лошадьми или оленями.

Этой зимой в восьми парках Департамента культуры Москвы можно будет покататься на упряжках. Возить сани или нарты (узкие длинные сани. — Прим. mos.ru) по парковым аллеям станут специально обученные хаски, лошади и олени. Эти зимние развлечения будут доступны в Измайловском и Таганском парках, в парках «Фили», «Кузьминки» и «Сокольники», а также в музее-заповеднике «Царицыно», в сквере в Олонецком проезде и саду имени Баумана.

В Измайловском парке сезон зимних прогулок на санях планируют открыть 9 декабря при достаточном количестве снега. Прокатиться на собачьих упряжках можно в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные и праздники — с 11:00 до 21:00. На конных санях посетители парка смогут кататься по пятницам с 14:00 до 22:00, по выходным и праздникам — с 11:00 до 22:00.

В музее-заповеднике «Царицыно» сезон зимних прогулок на санях начнется в пятницу, 22 декабря, в 12:00. Катания на собачьих и оленьих упряжках в парке организуют впервые.

Наибольший интерес должны вызвать северные олени, которых специально привезли из Республики Коми. Они будут запряжены в национальные якутские нарты, изнутри выстеленные шкурами. Управлять ими будут опытные каюры в красивой национальной одежде, полностью контролирующие животных во время движения.
Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

В нарты также будут запрягать и сибирских хаски. В одной упряжке — от четырех до восьми собак. Катать посетителей хаски станут под присмотром профессиональных кинологов.

Конные сани запрягут двойкой белых лошадей породы першерон, которые отличаются красотой, силой и выносливостью. Кроме того, эти животные обладают доброжелательным и спокойным нравом, потому катание на санях будет плавным и мягким. Совершить прогулки по «Царицыну» на санях можно ежедневно с 22 декабря и до 9 января с 12:00 до 18:00. После новогодних каникул посетители парка смогут покататься по такому же расписанию в выходные и праздничные дни. Протяженность маршрута для катания на собачьих и оленьих упряжках составит 500 метров, а на лошадях — до 700 метров.

В парке «Фили» прогулки в празднично украшенной упряжке лошадей станут проводить по выходным дням с 22 декабря по 14 января с 10:00 до 14:00. А в парке «Сокольники» 30 декабря состоится открытие хаски-парка, где также можно покататься на нартах, запряженных ездовыми собаками. Точное расписание и стоимость станут известны после 20 декабря. Информация будет доступна на сайте парка. В сквере в Олонецком проезде 1 января с 16:00 до 17:00 можно будет покататься на собачьих упряжках, а 2 января в это же время — на санях, запряженных тройкой лошадей.

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В трех городских зонах отдыха москвичи смогут совершить прогулки на санях бесплатно. В парке «Кузьминки» прогулки на собачьих упряжках пройдут на центральной площади 28 декабря с 12:00 до 14:00, 30 декабря с 15:00 до 21:00 и 5 января с 12:00 до 14:00. В саду имени Баумана кататься на нартах, запряженных оленями, посетители смогут 2 января с 17:30 до 19:00. В Таганском парке 7 января бесплатные прогулки на оленьих и собачьих упряжках проведут с 12:00 до 16:00.

В этом году сезон зимних развлечений в парках начался 11 ноября. Восемь катков с искусственным льдом уже открылись. В парках проложат около 25 километров всепогодных лыжных трасс, установят 22 тюбинговые горки и зальют еще 37 катков.

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