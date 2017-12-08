Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Экипаж подлодки «Сан-Хуан» совершил 8 звонков перед исчезновением
В возрасте 28 лет умерла Лилия Дунаевская
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Суперлуние-2017
07:33 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников открыл XII Рождественский фестиваль искусств в Новосибирске

В Новосибирской области открылся XII Международный Рождественский фестиваль искусств — крупнейший форум культуры за Уралом. Он продлится до 24 декабря.

Седьмого декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в церемонии открытия XII Международного Рождественского фестиваля искусств. Обращаясь к гостям и участникам с приветственным словом, глава региона выразил уверенность, что мероприятие, собравшее в этом году артистов из России, Казахстана, Китая, США, Норвегии и других стран, пройдет на различных площадках Новосибирской области на высоком уровне.

В преддверии открытия фестиваля Андрей Травников провел рабочую встречу со знаменитым музыкантом Вадимом Репиным.

Читайте также
В Новосибирской области стартует Международный рождественский фестиваль

СПРАВКА

Организаторы фестиваля: министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская государственная филармония, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». В рамках музыкальной составляющей XII Международного Рождественского фестиваля искусств запланировано 19 концертов с участием российских и зарубежных исполнителей.

В этом году, наряду с новосибирскими симфоническим и камерным оркестрами, в фестивальной программе буду задействованы еще семь филармонических коллективов. В числе участников — дирижер Теодор Курентзис, пианист Николай Луганский, джазовый певец Харрисон Янг, шведский тромбонист Элиас Файнгерш и другие. Центральное событие областной программы — выступление Военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в Бердске. Всего оркестр даст два концерта, второй — в Новосибирске.

В рамках драматической программы новосибирцев ждут выступления десяти российских творческих театральных коллективов и более 20 событий гастрольной программы. Практически все приглашенные спектакли являются лауреатами или номинантами Национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска» последних лет.

Фестивальная программа, по традиции, выйдет за пределы Новосибирска — мероприятия музыкальной части программы запланированы в районах области (Бердске, Венгеровском, Ордынском и других районах). Также в фестивальной программе будут задействованы новосибирские государственные музеи — художественный и краеведческий.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, лекции, встречи с творческими коллективами и исполнителями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Необычный грызун появился и спрятался в Новосибирском зоопарке
Генпрокурор назвал сумму ущерба от коррупции в России
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Минздрав предложил маркировать продукты по степени полезности
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса Петербургский клуб победил «Реал Сосьедад» и финишировал на первом месте в группе Лиги Европы
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь