Андрей Травников открыл XII Рождественский фестиваль искусств в Новосибирске

Седьмого декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в церемонии открытия XII Международного Рождественского фестиваля искусств. Обращаясь к гостям и участникам с приветственным словом, глава региона выразил уверенность, что мероприятие, собравшее в этом году артистов из России, Казахстана, Китая, США, Норвегии и других стран, пройдет на различных площадках Новосибирской области на высоком уровне.

В преддверии открытия фестиваля Андрей Травников провел рабочую встречу со знаменитым музыкантом Вадимом Репиным.

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Организаторы фестиваля: министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская государственная филармония, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». В рамках музыкальной составляющей XII Международного Рождественского фестиваля искусств запланировано 19 концертов с участием российских и зарубежных исполнителей.

В этом году, наряду с новосибирскими симфоническим и камерным оркестрами, в фестивальной программе буду задействованы еще семь филармонических коллективов. В числе участников — дирижер Теодор Курентзис, пианист Николай Луганский, джазовый певец Харрисон Янг, шведский тромбонист Элиас Файнгерш и другие. Центральное событие областной программы — выступление Военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в Бердске. Всего оркестр даст два концерта, второй — в Новосибирске.

В рамках драматической программы новосибирцев ждут выступления десяти российских творческих театральных коллективов и более 20 событий гастрольной программы. Практически все приглашенные спектакли являются лауреатами или номинантами Национального театрального фестиваля и премии «Золотая маска» последних лет.

Фестивальная программа, по традиции, выйдет за пределы Новосибирска — мероприятия музыкальной части программы запланированы в районах области (Бердске, Венгеровском, Ордынском и других районах). Также в фестивальной программе будут задействованы новосибирские государственные музеи — художественный и краеведческий.