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07:30 (мск), источник: dostup1.ru

Дождались! Челябинскую область засыпает снегом

На дорогах региона ожидается гололедица от наката.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 49% 762 мм рт. ст. 2 м/с

Жители Челябинской области дождались снега — в ближайшие сутки регион продолжит приобретать нормальный зимний вид, а автомобилистов ждут трудности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 8 декабря, в большинстве районов Южного Урала всю ночь шел снег. К утру в некоторых местах образовались даже небольшие сугробы. Однако настоящие метели, по прогнозам, должны начаться сегодня днем. Самые сильные осадки синоптики прогнозируют в субботу. На отдельных участках дорог ожидается гололедица от наката.

«Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна. При движении соблюдать дистанцию между транспортными средствами. На всех автодорогах федерального и областного значения наряды ДПС ГИБДД, осуществляющие надзор за дорожным движением, ориентированы на оказание своевременной помощи автомобилистам», — рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Напомним, до сегодняшней ночи снега в Челябинске не было, что изрядно подпортило новогоднее настроение горожанам. Тем не менее, в городе уже начали строить ледовый городок. Открытие запланировано на 25 декабря.

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