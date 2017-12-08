Дождались! Челябинскую область засыпает снегом

Жители Челябинской области дождались снега — в ближайшие сутки регион продолжит приобретать нормальный зимний вид, а автомобилистов ждут трудности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 8 декабря, в большинстве районов Южного Урала всю ночь шел снег. К утру в некоторых местах образовались даже небольшие сугробы. Однако настоящие метели, по прогнозам, должны начаться сегодня днем. Самые сильные осадки синоптики прогнозируют в субботу. На отдельных участках дорог ожидается гололедица от наката.

«Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна. При движении соблюдать дистанцию между транспортными средствами. На всех автодорогах федерального и областного значения наряды ДПС ГИБДД, осуществляющие надзор за дорожным движением, ориентированы на оказание своевременной помощи автомобилистам», — рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по региону.