Медалью ФСБ наградили новосибирскую овчарку Факс

Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области провело соревнования на звание лучшего специалиста кинологии среди подразделений пограничной охраны и пограничного контроля. Мероприятие проводилось в Карасуке.

«В соревнованиях участвовали военнослужащие, достигшие высоких результатов в пограничной деятельности, боевой подготовке, а также имеющие результаты по задержанию нарушителей государственной границы с применением служебных собак», — сообщил представитель УФСБ по региону Алексей Макаров.

В соревнованиях приняли участие специалисты со служебными собаками из Чистоозерного, Купинского, Баганского и Карасукского районов Новосибирской области. Собаки, применяемые в охране границы, состязались в этапе «Разыскная служба», который включал в себя упражнения: «Выборка вещи», «Обыск местности», «Задержание, конвоирование, охрана».

В «Специальной службе» соревновались кинологи со своими питомцами по поиску и обнаружению наркотических средств в багаже, среди группы людей и в автотранспорте. Победитель соревнований определялся по наибольшей сумме баллов, набранных по всем упражнениям.

Обладателем кубка «Разыскная служба» стал кинолог из села Благовещенка Купинского района со служебной собакой Факс. Кубок «Специальная служба» достался кинологу из Карасука и его четвероногому другу Дунаю. Сотрудники, занявшие призовые места, были награждены дипломами, а их верные друзья — медалями.