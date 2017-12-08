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07:35 (мск), источник: Podrobno.uz

Имам-хатибы занялись предотвращением разводов в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главный имам Ташкентской области Хайрулло домла Турматов 6 декабря принял участие в беседе с членами семьи, активистами махалли, преподавателями и наставниками, учащимися-студентами в Аккурганском районе по теме «Благополучная семья — дворец счастья».

Источник: Podrobno.uz

В мероприятии Хайрулло Турматов говорил о важности почитания родителей и женщин, семейных обязанностях мужчины в семье, о роли доброты и милосердия в достижении семейного счастья, о соблюдении этикета в одежде и разговоре с другими лицами, о предупреждении преступности, о неправильном использовании Интернета, в частности, телефонов, которые зачастую приводят к семейным разводам и становятся почвой безнравственных поступков.

Присутствующие отметили актуальность организации таких мероприятий.

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По итогам мероприятия главный имам-хатиб области подарил для использования широкой общественности различные книги по научной, общественно-политической, нравственно-воспитательной направленности. В частности, книгу председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова «Оилада фарзанд тарбияси» («Воспитание детей в семье»).

Отметим, что не остаются в стороне от проблем молодых семей духовные наставники и в областях республики.

Так, к примеру в Самаркандской области проводится большое количество встреч, чтобы сформировать у молодых людей серьезное отношение к семье, понимание важности прочных семейных уз. Встречи проводятся с молодыми супружескими парами в органах ЗАГСА (записи актов гражданского состояния), которые становятся все более эффективными.

В ходе встречи, проведенной 5 декабря, говорилось о святости семейных уз, об ответственности и задачах мужа и жены. После этого, основное внимание было уделено к опросу мнения молодого поколения о новом этапе в их жизни. В ходе дискуссии, проведенной в форме вопросов и ответов, молодые люди выразили свои взгляды и мысли по обсуждаемой тематике. Следует отметить, что большинство участников встречи подчеркнули, что не хотят помпезности в свадебных мероприятиях и по возможности намерены облегчить ношу своих родителей. Конечно, в этом сыграло свою положительную роль, проведенные имам-хатибами встречи на местах. Ибо, в Коране сказано: «Помните! Действительно, напоминание принесет пользу верующим». (Сура аль-Вакиа, 55).

Одной из особенностей этой встречи в органах ЗАГСА Булунгурского района является тот факт, что в ходе мероприятия учащиеся колледжа показали театральное представление об отношениях невесты со своей свекровью.

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