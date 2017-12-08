Свердловский губернатор выставит свой велосипед на благотворительном аукционе

Свердловские предприниматели проводят в Екатеринбурге благотворительную «Екатерининскую ассамблею». Известных людей просят выставить свои вещи на аукцион, а все собранные от их продажи деньги идут в благотворительные фонды. В благотворительном мероприятии решил поучаствовать и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор решил выставить в качестве лота свой велосипед.

— Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать). Буду рад, если найдется хороший покупатель, а вырученные деньги смогут помочь тому, кому помощь необходима, — написал Куйвашев на своей странице в соцсети.