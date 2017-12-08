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08:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Свердловский губернатор выставит свой велосипед на благотворительном аукционе

Деньги от продажи «железного коня» будут перечислены в благотворительные фонды.

Свердловские предприниматели проводят в Екатеринбурге благотворительную «Екатерининскую ассамблею». Известных людей просят выставить свои вещи на аукцион, а все собранные от их продажи деньги идут в благотворительные фонды. В благотворительном мероприятии решил поучаствовать и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор решил выставить в качестве лота свой велосипед.

— Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать). Буду рад, если найдется хороший покупатель, а вырученные деньги смогут помочь тому, кому помощь необходима, — написал Куйвашев на своей странице в соцсети.

Завтра свердловские предприниматели проводят благотворительную «Екатерининскую ассамблею». Известных людей просят выставлять свои вещи на аукцион, все собранные деньги идут в благотворительные фонды. Дело нужное и важное, я участвую не в первый раз. Долго думал, что выставить в качестве лота, и решил: продам свой велосипед. Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать

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